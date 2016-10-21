众望所归，“功夫熊猫”荣膺中国授权展2016人气IP

闪耀中国授权展10周年

上海2016年10月21日电 /美通社/ -- 10月19日至21日，东方梦工厂携包括美国梦工场全新动画电影形象“Trolls(魔发精灵)”、“功夫熊猫”、“怪物史瑞克”等多个知名IP亮相2016年上海国际品牌授权展览会(简称：中国授权展)。在20日晚举办的首届中国授权展授权之夜上，东方梦工厂的国民级IP“功夫熊猫”荣获“中国授权展2016人气IP”大奖，成为当晚最受瞩目的IP形象。



东方梦工厂精彩亮相2016年上海国际品牌授权展览会

此次是东方梦工厂受邀连续第三年参展。在上海新国际博览中心的展会现场，陈列了包括“Trolls(魔发精灵)”、“功夫熊猫”、“怪物史瑞克”、“马达加斯加”、“Where's Wally”等多个形象的丰富衍生产品，包括玩具、服装、家居、快速消费品、出版内容等。今年的出彩之处在于，东方梦工厂在展会现场积极引入互动体验区，利用AR（增强现实）技术将观众的形象合成到新片《Trolls(魔发精灵)》的电影场景中，赋予现场参与者率先体验到置身于电影场景中与精灵们互动的新奇体验。观众还可以通过关注东方梦工厂微信公众号保存自己的图片，与大众进行分享。此次活动实现了“Trolls(魔发精灵)”IP形象与大众的实时互动，为现场观众带来了无限欢乐。

19日下午，东方梦工厂首席执行官朱承华先生、衍生品业务总经理许鹏翀先生出席了于同期举办的“2016东方梦工厂合作伙伴交流分享会”，携衍生业务团队，与授权商及合作伙伴探讨中国授权衍生市场前景，共同布局衍生品产业生态链。交流分享会吸引了超过300位国内领先授权商到场。朱承华先生在分享会致辞中表示：“蓬勃增长的授权衍生业务作为电影产业链上极为重要的一环，也正是东方梦工厂开辟和擅长的新领域。通过授权展这一平台，我们希望与各界伙伴展开对话和合作，一同为全球消费者提供世界级的、多元化的娱乐内容和体验。《Trolls(魔发精灵)》即将于10月28日上映，我们欢迎大家与我们携手、共同开发。”

今年正值中国授权展成立十周年，“功夫熊猫”于此时获奖可谓意义非凡。因为经过10年的品牌积累，中国授权展已经成为我国最具行业影响力、权威性和专业性的活动，堪称国内授权产业的风向标。自2013年开始打造“功夫熊猫”IP授权及衍生品的开发业务以来， 东方梦工厂策略性地选择与各行业的领军品牌展开线上线下全方位立体联动，打造“功夫熊猫”全媒体、全覆盖的衍生品开发及联合推广的格局，涉及领域广泛涵盖消费品、联合推广、互动娱乐以及实体娱乐等各大产业。据统计，《功夫熊猫3》电影授权及衍生业务的零售额达到15亿人民币，超过了电影在中国大陆地区的票房收入，树立了国内衍生品开发的新标杆，重新塑造了电影IP衍生开发的生态圈。此次 “功夫熊猫”荣获大奖，无疑再次证明了在国内的授权市场中，东方梦工厂的开发经验是创新性与灵活性兼具的先进模式。与此同时，捷报频传，在刚刚落幕的年度广告盛会金投赏中，意凌•安索帕凭借通过“功夫熊猫”IP形象为康师傅打造的品牌宣传片《一碗面的功夫》也荣获了“2016金投赏数字创意整合类金奖”奖项，这是东方梦工厂在联合推广模式方面不断创新的又一例证。

东方梦工厂衍生品业务总经理许鹏翀先生表示：“从商业模式到商业理念，我们一直在授权衍生领域进行着多种探索和创新。未来，我们将持续突破单纯授权和营销IP的固有模式，以多元化的衍生业务塑造出完整的IP品牌，让它有血又有肉，并以此来搭建起平台、打造出立体联动的衍生业务生态圈。作为扎根中国的公司，东方梦工厂会践行本地化承诺，以本土化的洞察力和运作方式与合作伙伴展开合作，将被授权价值最大化。”

在《Trolls(魔发精灵)》的IP授权及衍生品开发上，东方梦工厂基于《功夫熊猫3》的成功经验，延续了与阿里鱼的战略合作，即：1）通过阿里的大数据系统对电影的粉丝做深度分析；2）再通过阿里鱼平台授权给具备粉丝互补性的品牌；3）此后，开发出来的衍生品在销售上可以和阿里的大营销节点做深度整合，在阿里平台上销售，比如即将到来的天猫双11、年货节等。另外，东方梦工厂与肯德基的相关合作也在进行中。随着电影上映的临近，消费者也将陆续看到越来越多的“Trolls(魔发精灵)”衍生品在市场上出现。

国际授权业协会主席Charles M. Riotto对东方梦工厂此次获奖表示祝贺：“东方梦工厂获奖可谓实至名归。我们非常欢迎像东方梦工厂这样拥有丰富优质IP资源和创新思维的公司参展，也希望以授权展为契机，帮助企业拓展合作渠道，促成IP互动，推动中国授权产业健康发展。”