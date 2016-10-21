人民在线携手迈点网打造旅游及大住宿业舆情大数据平台

杭州2016年10月21日电 /美通社/ -- 2016年10月21日，北京人民在线网络有限公司（以下简称“人民在线”）与杭州东方网升科技股份有限公司（股票代码:835191）旗下旅游及大住宿业门户-迈点网宣布签订战略合作协议，联手打造旅游及大住宿业舆情大数据平台。

人民网副总编辑、人民在线总经理董盟君女士，人民在线战略产品部主任汪大伟先生，杭州东方网升科技股份有限公司董事长乔毅先生，杭州东方网升科技股份有限公司运营副总裁万仁良先生，迈点网副总裁丁晓宇先生等领导出席签约仪式。

随着旅游及大住宿业的爆发式成长，其在国民经济中的作用将越见凸显，双方均表示高度认可行业的规模以及健康成长的重要性。

本次人民网-人民在线与杭州东方网升科技股份有限公司-迈点网的强强联合，旨在深度拓展旅游及大住宿业舆情大数据市场。基于人民网人民在线系统在全国舆情系统的全面覆盖以及航母级数据库，结合迈点网在旅游及大住宿业的全品类宽度及专业纵深，双方联手，为行业提供前瞻性解决方案。



人民在线系统数据表一览

本次合作将在舆情趋势及热点监控、品牌数据化精确营销、消费解构等方向开展全面深入合作，也预示着大数据在旅游及大住宿业的正式应用，精细化运营时代的到来。