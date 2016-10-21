糖尿病基因检测：提前20年预知糖尿病风险

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 随着人们生活水平的提高以及生活模式的改变，中国的糖尿病发病率日趋增加，糖尿病已经成为威胁人类健康的主要杀手！据2015年流行病学调查结果显示，我国20岁以上的成人中有9.7%患有糖尿病。这个数据就意味着，每个人随便数上身边十位亲友，按照概率，这10人中就有一位是糖尿病患者。但遗憾的是，糖尿病的漏诊率竟高达60%，也就是说，100个糖尿病患者中有60人已经身患糖尿病，却不自知，直到糖尿病的各种并发症缠身并严重影响到生活才警醒，但此时，已为时已晚。

要做到精准防控糖尿病，基因检测 -- 从基因的角度了解自己，挖掘自身是否携带糖尿病的易感基因，进而实现提前预知糖尿病，则是根本措施。此外，通过糖尿病基因检测，人们除了能够预测遗传风险，还能够获得准确的个性化指导方案来预防糖尿病。

“你知道你已经糖尿病高危了吗？“

实际上，糖尿病是一种慢性病，从高危人群发展到糖尿病前期再到真正的糖尿病患者，这个过程往往会经历数十年。这也就意味着，只要能够更早的发现我们潜在的危险因素，提前采取合理的预防手段，我们就能战胜糖尿病。

那么，如何才能更早的发现这些危险因素，预测糖尿病呢？接下来，请参照以下糖尿病的风险评估标准，看看你离糖尿病有多远？

年龄≥40岁 超重、肥胖 血脂异常 男性腰围超过90厘米，女性超过85厘米 有巨大儿生产史 血脂高 高血压或正在接受降压治疗 静坐的生活方式 一级亲属中有2型糖尿病家族史 动脉硬化患者 多囊卵巢综合征患者 严重精神病和（或）长期接受抗抑郁症药治疗

注意！只要满足上述任意一条标准就已经属于糖尿病高危人群，而如果直系或旁系亲属患有糖尿病，那么患上糖尿病的风险将会更大！在中国，糖尿病患者亲属比非糖尿病亲属患病风险高4-10倍，如果父母中一人患2型糖尿病，则自己的患病风险是40%，如果双亲都是糖尿病患者，则个人患病风险会升高到70%！

糖尿病最可怕的是它的并发症。肾病、视网膜病变、心脑血管疾病、趾端坏死等等，每一种并发症都将给患者及家庭带来无尽的痛苦。据世界卫生组织统计，糖尿病并发症高达100多种，是目前已知并发症最多的一种疾病。临床数据显示，糖尿病发病后10年左右，将有30%～40%的患者至少会发生一种并发症，而超70%的患者都死于糖尿病的并发症。

为什么高危人群要做基因检测？

为什么有糖尿病家族史的人群，患糖尿病的风险会比普通人群高这么多倍呢？这就要说到人类最基本的遗传物质 -- 基因了。除外伤以外，几乎所有疾病都和基因有关。同时，基因的差异决定了我们在同样的环境下患病情况的差异。比如，同样的大吃大喝，同样的体重，有的人就会安然无恙，而有的人则会不幸躺枪，患上糖尿病。

上海第六人民医院院长、中华医学会糖尿病分会主任委员贾伟平曾表示：“糖尿病防治有‘五驾马车’：饮食治疗，运动治疗，糖尿病教育，自我监测血糖，药物治疗。如果再往上一层就是精准防控，个体化治疗，通过对糖尿病基因检测，可以对健康人群进行糖尿病的患病风险评估，继而从运动、饮食等方面建立一套糖尿病个性化健康管理系统解决方案。”

爱身谱中国人专属的基因检测

基因检测的领军者 -- 博奥颐和健康科学技术（北京）有限公司（以下简称“博奥颐和”），与糖尿病权威研究、治疗机构 -- 上海市第六人民医院，针对这90多个候选基因位点，通过全基因组关联分析，使用超过1万人的样本，并通过近7000人验证，最终筛选出了与中国人发病相关的基因位点，配合博奥颐和自主研发的专有的基因数据库及评估模型，推出了爱身谱糖尿病基因检测这一可提前预知糖尿病患病风险的产品。通过对人体的基因进行检测，判断与2型糖尿病相关基因的基因型，从而评估2型糖尿病患病风险，帮助疾病易感人群找到健康隐患，并指导糖尿病的预防与个体化医疗。目前爱身谱糖尿病易感基因检测已经广泛应用于全国超过300家医院及健康管理中心等机构。

强强联合，联手打造基因健康城

博奥颐和作为中国基因检测行业的领军企业，成立至今，肩负“中国梦，健康梦”的宏伟愿景，潜心研发中国人专属的基因检测，现已与中国人民解放军总医院（301医院）、中国医学科学院阜外心血管病医院、中国医学院肿瘤医院、北京大学人民医院、上海市第六人民医院等三百余家三甲医院及健康管理中心等机构签订了战略合作协议。秉承技术创新的理念，博奥颐和与世界500强，美国杜邦公司联手筛选作用于糖尿病/肥胖相关菌株，采用先进的生产技术和冷冻干燥技术，保证每小袋益生菌都有超过200亿活菌，确保产品的品质。

为给消费者提供更好的服务体验，打造更优质的基因检测平台，博奥颐和与阿里健康强强联合，借助阿里强大的互联网技术优势，联手打造出“博奥颐和基因健康城”，让基因检测真正走进每一个中国人的家庭。

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