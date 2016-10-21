肠道菌群检测：对抗肥胖新武器

北京2016年10月21日电 /美通社/ -- 对于减肥，多数人能想到的办法就是“劳其筋骨”、“饿其体肤”，然而现实残酷，许多人花了“大力气”，收效却只有一点点，不禁慨叹：瘦子怎么吃都是瘦，胖子却喝凉水都长肉？其实，肥胖只是众多代谢性疾病的一种，高血压、糖尿病、冠心病和中风等疾病和肥胖都有着共同的诱因：肠道菌群紊乱。

在北京肠道菌群检测技术研讨会上，减肥黑科技 -- 圆梦谱肠道菌群检测产品得到中国人民解放军总医院等全国三十多家三甲医院专家主任认可。该检测采用新一代高通量测序平台，以16S rDNA测序技术为基础，通过每3~6个月的对人体肠道菌群整体情况，益生菌和致病菌的种类与数量进行周期性的检测、分析，评估肥胖、糖尿病与肠易激综合征等疾病的患病风险以及免疫力状况，为用户提供个性化的肠道健康调理方案，维护肠道菌群的平衡，平衡肠道、平衡体重、平衡血糖，高效提升用户的健康水平。

肠道菌群是谁？

你=10%人体细胞+90%微生物，所以毫不夸张地说，肠道菌群就是“90%的你”。人体肠道内包含百万亿的微生物，是人体细胞总数的10倍，这些微生物以细菌为主，构成了一个极为复杂的集体，它们就是肠道菌群。肠道菌群在人体内分工明确，配合默契，能够共同努力消化食物，分解能量、吸收营养；同时促进我们免疫系统的发育与成熟，保护人体免受病原的感染。由于它们对健康有着重要的作用，因此被称为“人体第二器官”。《2012国民肠道健康白皮书》 数据统计显示，近 95%的人存在肠道问题，健康形势严峻。

肠道菌群与人类长期共同进化，肠道菌群最好的状态是平衡稳态，如果发生紊乱就会引起一系列的疾病。现在越来越多的证据证明，肥胖症、腹泻、便秘、糖尿病、免疫力低下等一系列常见疾病都与肠道菌群紊乱有关，目前认为肥胖与肠道菌群的关系最为密切。

肠道菌群紊乱是造成肥胖的关键因素之一

业界著名的“慢性病肠源性学说”里，通过对几百个肥胖志愿者的检测，发现肠道菌群结构均出现紊乱，并提出“肠道菌群紊乱会导致肥胖”、“调整饮食结构重塑肠道菌群可以减肥，从而避免慢性病的发生”等观点。

研究发现，肠道菌群在肥胖人群与体重正常人群中具有明显差异，肠道内“肥胖菌”的含量往往能影响我们的体重。肠道菌群一方面可以通过调节代谢影响能量物质的吸收，另一方面能直接调控脂肪的代谢与储存，从而直接或间接的控制我们体内的脂肪含量。所以，“怎么吃都不胖”的人和“喝凉水都长肉”的人可能是由于肠道内细菌的差异。

人体肠道不能直接消化植物多糖，比如纤维素、半纤维素、果胶、抗性淀粉等，而肠道菌群可以帮助你将多糖降解。科学家发现，碳水化合物来源的能量，有10％～15％依赖于肠道细菌的酵解。如果肠道菌群发生紊乱，那么你体内多余的葡萄糖大部分将变成脂肪储存在体内，于是你就变胖了。肠道内有好的细菌（益生菌）也有不好的细菌（致病菌），有让你长胖的细菌，也有让你变瘦的细菌。有一些细菌，如产甲烷菌通过促进肠道无氧的环境，由此增加微生物的发酵效率，导致肥胖。 另一些细菌，如乳酸杆菌可产生乳酸，干扰和抑制肠道中“肥胖菌”的生长繁殖，增强脂肪代谢，减少脂肪吸收。肠道中乳酸杆菌过少也会增加发生肥胖的风险。

肠道平衡：对抗肥胖新武器

每逢节日你会不会被各种美食所诱惑？大快朵颐之时你可能想不到，肠道中的菌群正在经历一场血雨腥风的战争：平日被压制的“肥胖细菌”此刻揭竿而起，跃升为优势族群，而那些主导肠道营养均衡的菌群则被打压下去，只能眼睁睁地看着“主人”的体重蹭蹭蹭地往上涨。所以即使一个短暂的假期，也能让平日在意体重的饮食男女胖好几圈。从分子机理上来看：由于在大吃大喝、毫无规律的生活作息后，失调的肠道菌群“绑架”了人的脂肪代谢基因，令消耗脂肪变得困难，合成脂肪变得容易，身体就这样臃肿了起来。

科学家的实验向我们揭示了肠道菌群与减重的关系。华盛顿大学医学院教授Ley对12名肥胖患者进行跟踪研究，一组控制脂肪，一组控制碳水化合物。一年后前者体重下降2％，后者体重下降6％ 。通过肠道菌群检测发现，他们肠道内的厚壁菌门数量下降，拟杆菌门数量上升。而厚壁菌门、拟杆菌门可以通过影响多糖的降解，导致肥胖。这说明了饮食调整可改变肠道菌群，进而改变肥胖情况。

美国科学家Turnbaugh发现，将瘦小鼠的肠道菌群转移到胖小鼠体内，2周后胖小鼠体重明显减少，能量吸收的效率降低，而排泄物中能量更高。由此可见，肠道微生物几乎可以决定能量吸收，帮助控制体重。

打一个通俗的比喻：肠道菌群是肥胖症发生必须经过的“哨卡”。现实中，基因缺陷、药物、饮食等很多原因，都可能导致肥胖，但在这些原因与结果之间，必然要经历的一个过程就是肠道菌群紊乱。因此，我们控制肠道菌群这个“哨卡”，就能更好的控制住通往肥胖的道路。

现在已经有大量的医生开始推崇通过肠道菌群检测这个新武器，评估乳酸杆菌、阿克曼氏菌等影响肠道健康的菌群状态，根据检测结果有针对性地补充益生菌，将紊乱的肠道菌群调理至平衡状态，然后通过适量运动，补充膳食纤维、谷物粉等维持肠道平衡，提升肠道菌群的活力，就可以帮助你达到减肥的目的。

减肥无门？先测后调 从肠计议

圆梦谱肠道菌群检测产品已于日前在博奥颐和基因健康城上市。在天猫双11活动期间购买圆梦谱肠道菌群检测，更可得到益生菌固体饮料调理品，这款由博奥颐和联合世界500强美国杜邦公司共同推出的益生菌固体饮料，针对降糖减脂，便秘腹泻等肠道不适，免疫力低下三种人群需要分为不同类型，采用的菌株全部来自丹麦的益生菌原株，经过全球益生菌行业唯一的临床营养研究中心验证，可以有针对性地调理肠道菌群至平衡状态。同时先进的冷冻干燥技术，保证了每一袋都真正含有超过200亿的活菌。

减肥无门吗？那就从肠计议，开启肠道健康吧！

预售链接：https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.67.7aQUXw&id=538871502372&user_id=2430794527&cat_id=2&is_b=1&rn=7b7d68ab2ba8375f1ffb6b277f1e36ac