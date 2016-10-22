野马财经获500万元天使投资 专业化新媒体更受投资人青睐

北京2016年10月22日电 /美通社/ -- 10月20日，野马财经“Cool Media 财经新媒体内容创客大趴”在北京华商会议中心成功举办，本次会议以“内容引领未来，传播变革时代”为题，汇聚多位财经、金融、商业领域一线自媒体大咖、传媒学者、投资人，共同拆解财经新媒体内容创业秘籍、纵论新媒体发展大势，探讨前沿商业模式。

清博大数据现场发布了“财经新媒体融资力报告”，报告中，蓝鲸财经记者工作平台、秦朔朋友圈、野马财经、商务范、德林社等新媒体上榜。

同时，野马财经运营主体，野马新传创始人李晓晔在会议现场宣布，野马新传以6800万元人民币估值，获得500万元人民币天使投资。

野马新传成立于2015年1月，下辖野马财经、野马新媒体平台、野马商学院等业务板块，致力于成为领先的财经新媒体机构。

其中，野马财经垂直于互联网金融、新三本及A股资本市场，旨在将专业的财经报道与传播性结合，通过轻松、愉悦的解读方式影响更多人群；野马新媒体平台专注于提供品牌传播及整合营销服务，与超过1000家知名财经、金融领域公众号长期合作；野马商学院则已经成功举办50余场财经、金融、新媒体领域专业论坛、沙龙、闭门研讨会、交流沟通会及财经新媒体培训等活动。

其实，自去年年中以来，投资领域资本寒冬就已经逐步来临，且在最近，以微信平台为主的新媒体刷单事件更让投资人变得进一步谨慎。不过，清博大数据副总裁蔡幼林从数据观察发现，营销类账号才是刷单重灾区，财经等领域原创新媒体情况则要好很多。

野马财经创始人李晓晔亦表示，财经新媒体正在从文章转载向内容创客进行迭代，并且投资人已经敏锐捕捉并认可了这一转变。



野马财经创始人李晓晔

周知财经创始人、前财新视频副总编周勇称，现在的新媒体行业与钢铁行业相类似，第一产能过剩、第二普遍亏损、第三即质量有待提高。周勇表示，目前虽然文章内容很多，但真正既专业，又通俗易懂的内容却十分有限，还存在大量的机会。

至于优秀的内容应该如何生产，野马新传创始人李晓晔给出了五个词汇：准确、求证、专业、有趣、原则。

李晓晔曾担任无界新闻副主编、《彭博商业周刊/中文版》编委、大陆报道总监、政治政策总监。同时为《新媒体时代》一书主编，《第一财经日报》2010年度、2013年度好作品特等奖《四川长虹十年财务迷踪》、《起底明天系》作者，有着丰富的财经媒体经验。

其表示，对新媒体、特别是财经类新媒体而言，严谨的态度、专业的知识依然是不可或缺的基础，在此之上，要能够讲晦涩难懂的问题简单化、生动化，让读者更加轻松地获得信息，正如今日排行榜合伙人、首席内容官何伊凡所做的比喻 -- 做优秀的内容就像“熬知识的小米粥”，要有营养、易吸收、有温度。

除此之外，形式也是内容迭代的重要方面，并存在广阔的改进空间。天奇阿米巴基金投资合伙人、上海交通大学媒体与设计学院教师魏武挥分析称，除了最简单的图文结合、兴起不久的短视屏外，交互信息图（如H5）、VR等内容载体都颇具想象力。

优质的内容对新媒体而言很重要，这已经是读者、媒体人及投资者的共识，但在内容为王背后，商业模式同样重要。

魏武挥分析称，对新媒体而言，传统的广告依然是一个不错的变现模式，但想象空间存在天花板，想要引入投资者，想要不断做大，就需要寻找更具成长性的模式，例如电商。据德林社出品人黄利明介绍，以内容起家的德林社，目前也正在向金融科技平台转变，向金融交易层面拓展，也正如上文所提，野马新传始终对内容保持高度重视的同时，同样在新媒体平台及野马商学院领域探索行之有效的模式，并获得了市场与投资人的认可。

当然，李晓晔强调，作为立身之本，在获得融资后，野马财经会进一步加强内容布局，打造更加优质的内容产品。