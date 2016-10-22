Bedrocan International定义Bedrocan Canada品牌

- 荷兰授权商Bedrocan International出售Canopy Growth Corp股份

荷兰芬丹2016年10月22日电 /美通社/ -- 全球知名的完全标准化医用大麻生产授权商Bedrocan International近日出售了在总部位于加拿大的Canopy Growth Corporation（简称CGC）公司中持有的剩余股份。作为全球品牌Bedrocan的授权商，Bedrocan International借此进一步明确了自己在加拿大医用大麻市场上的布局。从此次出售可以看出，Bedrocan International不会参与CGC已明确规划的未来发展战略。随着特鲁多政府拟将立法使大麻在加拿大合法化，娱乐用大麻将迎来大规模生产。Bedrocan International目前仍全力支持其Bedrocan品牌加拿大独家授权经营商Bedrocan Canada的升级发展，力求以最高技术和制药标准，满足不断增长的市场需求并达到药品生产质量管理规范(GMP)的要求，进而为加拿大患者与医生提供更好的服务。

Bedrocan International一直坚信，医用和娱乐用大麻应该划清界限，而为患者提供安全且品质如一的大麻则是首要任务。Bedrocan International创始人兼董事长Tjalling Erkelens表示：“大麻能够也应当通过药品上市批准，而完全符合标准的医用大麻则是获得批准的基础”，他对此深信不疑。

Bedrocan Canada Inc.（CGC旗下全资子公司）持有Bedrocan的品牌、种植方法和加工技术的授权。CGC并不生产或出售医用大麻。除Bedrocan Canada外，CGC还拥有Tweed Inc和Tweed Farms。正如Bedrocan (International)董事长Tjalling Erkelens所说：“Bedrocan作为全球医用大麻领导者的地位正得到越来越广泛的认可。对我们而言，大麻不是一种构成生活方式的产品，而是一种药，对任何患者来说都应该是有效、安全且负担得起的。我们在Bedrocan International的使命与愿景规划中特别强调了这一点。”

Bedrocan International始终致力于为加拿大患者提供坚持只做最高品质的医用大麻。明确这一定位，再加上对生产工厂的改造升级，Bedrocan International希望能在加拿大更好地履行自己的使命、有序推进发展愿景，与加拿大独家授权经营商Bedrocan Canada携手并进。