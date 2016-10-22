沪上又一座“新”天地 打造超区域风尚生活圈

瑞虹天地月亮湾将于2016年12月试营业

上海2016年10月22日电 /美通社/ -- 继成功推出了上海新天地、虹桥天地等商业项目，瑞安房地产再次突破创新，在上海潜心打造了又一个“天地式”的综合商圈 -- 瑞虹天地二期月亮湾，致力构建全新的超区域风尚生活圈。月亮湾以“生活-音乐-家”作为品牌内涵，创新地以音乐元素作为载体，倡导高品质、多元化的生活方式，全年精彩不断的音乐文化活动，融合了上海浓厚的历史文化底蕴与时尚、摩登的现代都市气息，让每一位来月亮湾的市民，都能成为乐享精致人生的“生活音乐家”。



瑞虹天地月亮湾

在10月21日举办的媒体沙龙会上，瑞虹天地介绍到，月亮湾将于2016年12月进入试营业，目前已有近80家优质商户确认入驻，其中约80%的品牌为虹口区首店，15%的品牌为上海首店，全面满足消费者购物、餐饮、休闲、娱乐、社交、健康生活等多重需求。随着试营业的启幕，瑞虹天地还将带来精彩纷呈的“月亮音乐季”活动，不仅有美轮美奂的“光影上海”灯光艺术节，还有众多知名歌手联袂领衔的圣诞音乐节、温馨浪漫的圣诞音乐集市等一系列娱乐文化活动，为沪上市民带来融合了音乐、艺术、文化的多元休闲体验。



瑞虹天地月亮湾媒体沙龙

全新品牌引领消费升级 个性化定制丰富休闲生活方式

为了给沪上消费者奉上耳目一新的娱乐休闲体验，月亮湾不仅创新性地树立了“音乐娱乐”标签，引入了多个极富创造力和文化影响力的全新概念品牌，并且对精致餐饮、风尚购物、个人护理、趣味生活等多种需求进行了全面的升级，更有不少国内外知名品牌，选择在月亮湾首次和沪上消费者见面；而不少大家耳熟能详的品牌，在月亮湾也都有了各具特色的定制和创新。瑞虹天地介绍，随着试营业的正式开启，涵盖了精致餐饮、时尚零售、美容护理、生活娱乐、健身瑜伽等近80家优质商户，也将陆续对外开业，为沪上市民提供丰富精彩的休闲选择。

- 在餐饮业态方面，来自美国的卡车主题餐厅 TRUCK STOP GRILL 公路餐厅（TSG），将在月亮湾开设上海首家旗舰店，为食客带来创新的美式高端餐饮体验。自由奔放的美国公路风格在 TSG 无处不在，除了公路元素和卡车照片，高达2米4的原版尺寸 MECK TRUCH CAB B61 系列也将“撞”进吧台，让食客体验置身于美国州际公路边的实感。值得一提的是，担任餐饮总监的 Doug Riggs 曾获得 Pro Chef Certified Level 3称号，全球只有不到200位厨师获此殊荣。瑞典餐厅 SVEA 将在月亮湾开设上海首店，其主厨曾任上海世博会瑞典馆的主厨，为上海的食客带来地道的北欧风味。The Pacific Coffee 则将以“自然与绿色、休息与惬意”为主题，在月亮湾定制其上海首家球型店。而沪上知名烘焙品牌 Dough & Joe by Bunlife，则会提供全新定制的面包品种和手冲精品咖啡。还有更多来自其他城市和地区的特色餐饮品牌，也选择在月亮湾开设其在上海的首家店，例如主打时令江鲜的浪里白、鲜香滋补的舒穆禄氏乌拉满族火锅等。此外，月亮湾还将提供精致休闲西餐 Ribone's Steakhouse、高端日式料理王鼎、经典日式烧肉烧肉道场、地道韩式海鲜烧烤烧作、醇香本帮菜馆上海一号、沪上知名主题音乐酒吧弹指之间、法式红酒餐吧布迪格乐等丰富的就餐选择，配合半开放式的、园林级别的绿色生态环境，打造轻松惬意、丰富多彩的饕餮盛宴。



卡车主题餐厅TRUCK STOP GRILL 公路餐厅效果图

- 在娱乐休闲业态方面，国内首屈一指的综合性电子竞技体验中心“竞界”酷炫来袭，将在月亮湾开设上海的第一家门店，这也是其在国内的首家核心旗舰店。与其它已开设的体验中心不同，位于月亮湾的竞界采用了“太空元素”的设计风格，极富科技感和未来感，高规格配置的电竞体验馆、赛事馆、直播区和 VR 竞技体验区，都将带来极具沉浸感和冲击力的交互体验。此外，英皇 UA 电影城也将在月亮湾开设上海首家精致型影城，除了设有特色 VIP 影厅和 UMAX 影厅，还将不定期播放小众、文艺电影，举办小型影展和电影沙龙，为消费者带来多样的文化生活。而摩登天空旗下的 Modernsky Lab 艺术空间，也将其在上海的首家门店落户在月亮湾，届时音乐发烧友们将不仅欣赏到震撼的现场表演，还将体验到电音派对、艺术展览等丰富的活动形态。

- 在生活服务业态方面，绿地全球商品直销中心 G-super 网罗了来自全球的好物，先进的供应链渠道确保了90%的商品皆为进口品，以便满足周边高端住宅居民对于高品质生活的追求。首推“有机身活”概念的奇境 Gin SPA，将带来融合了精油 SPA、电影、红酒和音乐的“五感养生”。它的别致之处还在于，每间 SPA 房间都有着独一无二的装修主题，营造出完全无压力的舒适环境。注重专项健身的健身服务品牌“人马君”，则将带来一对一或一对多的教学陪伴，个性化的科学训练，帮助学员打造充满魅力的形体线条，养成良好的生活方式。还有诸如高端美容美发 Hair ART、刘娟旗下美睫美甲品牌 Sakura、亲子艺术课堂童绘、文化书店言几又-今日阅读等生活服务类商户也将悉数亮相。



Hair ART效果图

- 在零售业态方面，月亮湾将引进涵盖生活方式、时尚、运动等多种品牌，既有深受大众喜爱的全球知名快时尚品牌，也有追求独特性的个性品牌，彰显了别具一格的时尚生活态度。其中，知名快时尚品牌 H&M 在月亮湾开设新店，占地面积超过2,000平米，是未来其在虹口区开设的唯一一家门店，而国际知名运动品牌阿迪达斯，也将在月亮湾开设其在虹口区的唯一一家全品类直营店。此外，主打服适人生的优衣库、来自丹麦的设计师家居家品 Ginger、崇尚自然主义的 The Face Shop 等一众知名零售品牌也将陆续和消费者见面。

“月亮音乐季”打造极致感官体验 光影艺术闪耀申城

在10月21日的媒体沙龙会上，瑞虹天地月亮湾提前揭幕了来自葡萄牙里斯本的传奇街头艺术家Vhils的作品 -- “沉思”。这是一次独特而深沉的“凿墙”艺术创作，Vhils 将对上海这座城市的思考和见解，通过锤子和电钻等重型工具，创作在了月亮湾的墙面上。

“这次创作，许多影像都是从上海各个地方收集的。它们正在被塑造成为墙上的影像，一切都是为了留住此刻，把握住城市变化的每一个细节。”Vhils 认为，正是因为不断前进和创造的过程，才能影响到更多人、事物和环境，而这和瑞虹天地月亮湾在创新中展现人文关怀的理念不谋而合。也正因如此，“沉思”将作为重要艺术作品，在即将到来的“光影上海”灯光艺术节展出。

去年中国新天地发起的“光影中国”闪耀各个天地系列项目，给沪上市民带去了超越想象的感官和视觉体验，今年“光影上海”灯光艺术节再次如约而至，联动瑞虹天地、上海新天地、虹桥天地，继续打造非凡的光之狂欢盛宴。随着试营业的启幕，瑞虹天地将推出融合了光影、音乐、表演于一体的“月亮音乐季”，而“光影上海”灯光艺术节就是重头戏。它由知名雕塑与公共艺术家、新天地公共文化艺术节策展人王辉策划，届时展示的11件艺术装置由国内外知名艺术家、设计师及建筑师创作完成，风格或浪漫唯美，或趣味横生，将“月亮”、“音乐”元素展现得淋漓尽致。并且每一件作品都存在着人与艺术的交流，让艺术装置不只是静态展示，更能够让市民与之产生互动的实体感受，带去独特、多变的认知体验。

众星联袂演绎圣诞音乐节 星光璀璨唱响冬日狂欢

在“月亮音乐季”期间，除了光影艺术装置闪耀天地，由豪华明星阵容联袂演绎的圣诞音乐节更是星光璀璨。2016年12月24日-25日，9组明星将空降瑞虹天地月亮湾，其中更有以唱作俱佳而响彻两岸三地的知名歌手，为大家唱响耳熟能详的流行金曲，热情新锐的现场演出，配合酷炫动感的舞美设计，为沪上市民奉上一场视觉和听觉的盛宴，用音乐点燃冬日里的激情。

除了可以现场欣赏音乐表演，消费者还可在月亮湾邂逅温馨浪漫的圣诞音乐集市，届时不仅有盛大华丽的圣诞巡游，还有乐队演出等一系列充满欢乐气息的节日活动，与沪上市民共同欢度圣诞佳节。月亮湾还为喜欢购物的朋友们，准备了丰富多样的节日促销活动，无论是精致美食、潮流时尚，还是家居用品、品质生活，你都可以在月亮湾找到心仪的选择，乐享精彩假日生活。

“瑞虹天地月亮湾托身于瑞虹新城，历时二十年造就的高质量、新风尚的生活品质，赋予了月亮湾浪漫、精致、成熟、多元的先天基因。处于上海繁华内环的月亮湾，将以开放的姿态，凝聚全上海的文化先锋力量，欢迎各位生活-音乐-家的到来。”媒体沙龙活动现场，瑞虹新城项目总监兼中国新天地市务推广及策略传播总监刘梦洁女士也表示了对瑞虹天地月亮湾未来发展的美好祝愿。作为上海又一个前沿新锐的时尚文化地标，瑞虹天地月亮湾将始终以国际化的视野，聚焦上海多元包容的文化底蕴，为沪上市民打造融合了生活体验、艺术感知、前沿文化的全新创意公共空间。