Julian Gretzinger加入Lexinta并担任资本市场副总监

瑞士楚格2016年10月24日电 /美通社/ -- Lexinta 欣然宣布,Julian Gretzinger 将加入该公司并担任资本市场副总监。Julian Gretzinger 将从2016年11月1日起开始履任新职。

Julian 为 Lexinta 带来了在投资银行领域的10年工作经验,他原先曾在瑞信 (Credit Suisse) 和苏黎世州银行 (Cantonal Bank of Zurich) 任职,近期则在瑞士联合银行 (UBS) 任职。他也是在资本市场导向型管理股权交易方面具有丰富经验的专业人士。

Julian 毕业于巴塞尔大学 (University of Basel) ,分别拥有圣加仑大学 (University of St. Gallen) 和苏黎世大学 (University of Zurich) 的银行与金融学硕士学位和国际商务方向法学硕士学位。Julian 还会说英语、法文和母语德语这三种语言。

Lexinta 集团总裁 Bismark Badilla 在对此评论时表示:“Julian 的丰富经历使其成为绝佳人选,让他能够协助 Lexinta 实施拓展计划,并在资本市场这个为客户实现增值的领域,加强其影响力。”

Julian 将在 Lexinta 直接负责为 Lexinta 的财富管理核心业务把握并优化股权资本市场的各种机遇。