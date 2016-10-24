Bracell完成11亿美元私有化计划

香港2016年10月24日电 /美通社/ -- 全球领先特种纤维素生产商Bracell Limited（"Bracell" 或“公司”）宣布，BHL Limited对公司的11亿美元(1)私有化计划已经完成，Bracell（股份代号：1768）将于今天（10月24日）股市收市以后，自香港联合交易所主板撤销其股份上市地位。过去三年间，公司实现了达273%(2)的整体股东回报率。

伊始，Bracell将为新加坡金鹰集团的其中一员。金鹰集团旗下的顶尖企业专注运营纸浆、棕榈油、黏胶短纤及能源业务，于全球合共拥有逾150亿美元资产，雇用员工超过50,000名。

Bracell行政总裁郑伟霖先生表示：“放眼前瞻，作为一家私营公司，我们的业务策略及对客户和业务伙伴的承诺并未改变。我们将利用在巴西的综合可再生种植园，继续专心致志生产附加值高的优质特种纤维素及提供一流的服务。”

Bracell前称赛得利控股有限公司，其私有化计划于2016年9月30日获得股东通过，并进一步于2016年10月18日获百慕大最高法院的批准。

Bracell于2010年在香港上市，其时业务涵盖溶解木浆及黏胶短纤。2014年12月，Bracell出售于中国内地的全部黏胶短纤业务，并将交易所得款项以特别股息形式向股东分派，总额达6.18亿美元。

2015年起，Bracell聚焦发展其于巴西的溶解木浆业务，成为从事单一业务的全球领先特种纤维素生产商，特种浆产量和销量创出新高。

Bracell主席应侯荣先生感谢所有股东、客户、合作伙伴、董事和同事，六年来对公司大力支持和信任，并为大家的付出致以敬意。

应侯荣先生称：“股东们对Bracell投下信心一票，让我们这些年来不断发展壮大，从容面对艰辛时刻之余，也把握时机为每一位创造价值。”

“我亦藉此机会，感谢我们的管理层，他们在规划策略拓展业务及提升各运营环节当中做了出色的工作。在这基础上，纵使置身极具挑战的环境，我们仍能于高利润的特种浆市场扩大占有率，增加产能，有效调低成本开支，财务业绩录得巨大改善，在过去三年创造了273%的整体股东回报率。”

Bracell屡获殊荣，包括连续五年摘下《资本壹周》的“杰出上市企业大奖”，并获《亚洲企业管治》杂志颁发“最佳环境责任公司”及“亚洲杰出企业管治公司”的奖项。

有关 Bracell Limited

Bracell Limited是全球特种纤维素最大生产商之一，其位于巴西的运营包括150,000公頃拥有稳定、可再生桉树的专属种植园，及最先进的特种浆及黏胶浆生产设施。这些天然原材料纺织品、婴儿湿巾、眼镜框、软雪糕、香肠肠衣、医疗产品等多种日常生活用品，以及高性能轮胎簾布等工业用品的必要成分。

Bracell十分重视可持续发展和企业社会责任，并致力于其运营的每一环进行保育及保护环境工作。

如欲了解更多有关Bracell的信息，请浏览：www.brazilcellulose.com。

备注： (1) 以企业价值为基准

(2) 数据来源：彭博，整体股东回报率以2013年10月7日至2016年10月6日（最后一个交易日）为计算期，并计入股息再投资

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