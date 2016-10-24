南海医疗支援队志愿者招募，最有情怀的医生工作

阳光、沙滩、政府补贴

南海三沙市2016年10月24日电 /美通社/ -- 还记得几年前澳洲大堡礁招募看护员的火热场面吗？现在，“世界上最好的工作”中国版来了。据梅斯医学报道，南海医疗支援队正在招募医护志愿者，被录用者将被派往被誉为中国马尔代夫的海南省三沙市永兴岛，在三沙市人民医院工作。

南海诸岛被誉为中国的马尔代夫。说起南海，好多小伙伴对它的记忆还停留在小学课本上，这片群岛人迹罕至，一直属于咱们国家不被开放的海域，因此生态环境保护的极好，是名符其实的世外桃源。



南海 -- 中国的马尔代夫

三沙市包括永兴岛和所有的南海诸岛，市府设在永兴岛，2012年三沙成为了海南省的一个地级市。由于岛上资源有限和外部国际局势紧张，三沙市尚未开放公民旅游，人员上岛都需由岛上单位邀请并获得当地政府批准。三沙市人民医院定位为急救医院，包括岛上急救、陆上急救和海上急救，为永兴岛和其它南海岛礁上的居民和工作人员提供医疗服务。病人紧急处理后会在2个小时内由直升机送往海南做进一步治疗。

据三沙市人民医院副院长林显伟介绍，三沙市人民医院管辖200万平方公里的南海海域，硬件设施齐备，但只有一名常驻执业医师，“所有二级医院有的设备我们现在基本都有了，甚至连磁共振也马上会运过来。硬件上什么都不缺，但我们缺人！目前医院有6名工作人员，其中1个医生（林院长本人）、1个实习医生、2个护士，2个负责高压氧仓的工作人员。医院甚至有9个固定编制，但只有我一个人算是在编制内，也只有我一个人有执业医师执照。”



三沙市永兴岛

为缓解人员紧张，三沙市政府与海南省医学院签订了合作协议，由海南省医学院附属医院每3个月一期派出医疗支援队。但即使这样，人员仍然严重不足。一方面需要经常派出医护人员去管辖的各个岛礁为当地渔民和工作人员提供医疗服务，另一方面在各个岛礁建立长期卫生站的工作也排上了日程。从永兴岛坐船到最远的永暑礁（2015年吹沙填海建成的人工岛之一），单程需要2天！”

梅斯医学报道：本次志愿者招募截止2016年10月27日。报名参加南海医疗支援队的志愿者需拥有执业医师资格证书或者护士执业资格证书；要求性格开朗，有爱国情怀，能吃苦耐劳；同时要求无犯罪记录，且政治过硬；有全科、急救、放射、检验、中共党员背景的报名者将被优先考虑。

南海医疗支援队志愿者招募活动由梅斯医学组织，受邀为南海联合医疗支援队充实志愿者。南海联合医疗支援队为三沙市人民政府与海南医学院附属医院联合建立，由海南医学院附属医院的派出医护人员和梅斯医学招募的志愿者组成，由海南医学院附属医院负责管理，对口支援三沙市人民医院。

背景报道：一个南海的医院，一个医生的情怀：梅斯独家 -- 中国最南医院揭秘

http://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=f8a98002eb1