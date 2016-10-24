您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

深耕亚洲Expomobilia成立上海子公司

2016年10月24日 09:00 编辑： 经理人网编辑
0

瑞士 EFFRETIKON 和上海2016年10月24日电 /美通社/ --

瑞士Expomobilia 公司全资子公司欧脉卡会展服务(上海)有限公司将于2016年10月21日盛大开业。来自苏黎世埃菲提空，Expomobilia是全球展览展台、临时展馆以及活动装置制作和搭建领域的佼佼者；上海子公司的成立也显示公司对亚洲地区的重视与日俱增。

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161021/431325)

Expomobilia 公司首席执行官佛瑞恩（Florian Faber）先生说：“我们在亚洲地区为客户提供服务已经超过十年。随着上海子公司的成立以及本地团队的组建，Expomobilia有信心更好地满足国际和地区客户的需求，提供更有成效的服务。”

亚洲区域总监陈奕安(Yvonne Chen)小姐将领导一个拥有丰富专业知识和行业经验的团队，带领欧脉卡会展服务(上海)有限公司发掘中国市场。

Expomobilia在特装展台和临时展馆工程总包领域已有超过40年的历史，项目遍布全球，业务种类涵盖展台搭建、展馆搭建以及活动装置制作等等。公司于2007年被瑞士展览集团(MCH Group AG)收购，成为集团下的一个独立个体；目前公司雇员接近百人。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29258.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号