深耕亚洲Expomobilia成立上海子公司

瑞士 EFFRETIKON 和上海2016年10月24日电 /美通社/ --

瑞士Expomobilia 公司全资子公司欧脉卡会展服务(上海)有限公司将于2016年10月21日盛大开业。来自苏黎世埃菲提空，Expomobilia是全球展览展台、临时展馆以及活动装置制作和搭建领域的佼佼者；上海子公司的成立也显示公司对亚洲地区的重视与日俱增。

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161021/431325)

Expomobilia 公司首席执行官佛瑞恩（Florian Faber）先生说：“我们在亚洲地区为客户提供服务已经超过十年。随着上海子公司的成立以及本地团队的组建，Expomobilia有信心更好地满足国际和地区客户的需求，提供更有成效的服务。”

亚洲区域总监陈奕安(Yvonne Chen)小姐将领导一个拥有丰富专业知识和行业经验的团队，带领欧脉卡会展服务(上海)有限公司发掘中国市场。

Expomobilia在特装展台和临时展馆工程总包领域已有超过40年的历史，项目遍布全球，业务种类涵盖展台搭建、展馆搭建以及活动装置制作等等。公司于2007年被瑞士展览集团(MCH Group AG)收购，成为集团下的一个独立个体；目前公司雇员接近百人。