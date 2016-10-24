伦敦建筑设计公司Sybarite焕新北京SKP，以全新面貌迎接十周年

伦敦和北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 伦敦建筑设计公司Sybarite变革性地重装北京新光天地（SKP），助力SKP以全新面貌迎接十周年的庆祝活动。从2013年开始，Sybarite开始负责北京SKP的品牌重塑项目，旨在将亚洲最大的购物中心重塑为中国顶级的奢侈品百货商场。Sybarite将对SKP的全部七层都进行重装，在重装的过程中融入为SKP量身定制的、经典的建筑语言，将SKP打造为标志性的时尚空间。

“我们为北京新光天地创造了贯穿始终的建筑设计语言”， Sybarite联合创始人Torquil McIntosh表示，“通常情况下，奢侈品品牌的辨识度是凌驾于其所在商场的整体风格之上的，但是我们这次在SKP的设计成功地让品牌与顾客都体会到商场整体风格的设计所带来的益处。”

Sybarite抓住SKP的品牌精髓，塑造品牌基因，并将之贯穿商场重装设计的始终，从全新的SKP品牌形象和logo设计，到建筑结构设计，以及中间的每一个细节。Sybarite的设计风格受到哥特式建筑和艺术的启发，并在SKP的重装设计中融入了其所处背景的现代元素。重装后的梁柱弯曲与天花板融为一体，让整体空间有更多的光线进入，这是借鉴了哥特式教堂设计的典型风格。为SKP品牌设计的SKP曲线不仅体现在它的logo上，它也贯穿于商场的每一个角落。

“感谢Sybarite设计团队的工作，SKP的顾客在流连于商场之中时始终可以感受到贯穿整个商场独具特色的品牌风格”，SKP门店规划与设计高级总监Michael Ferrera表示，“Sybarite对SKP所进行的重装设计和品牌重塑将加深其中国领先奢侈品百货商场的地位，并且我们也看到重装后的品类销售额已经有了大幅攀升，我们非常欢迎更多的顾客来到SKP感受绝无仅有的购物体验。”

不同于国内其他类似项目，为保证百货商场的正常营业，此次SKP的重装为阶段性交错进行。Sybarite将继续对SKP对全部七层的零售空间，包括科技类、运动类、儿童类以及餐饮区域进行重装，预计它们均将在未来18个月内向公众开放。Sybarite因其在中国的SKP重装项目获得英国“女王奖”。有关SKP项目的更多信息及图片，请访问：http://www.sybarite.com/en/portfolio/skp/。