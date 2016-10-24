厚本金融十月投资新亮点 玩转时尚潮流界

上海2016年10月24日电 /美通社/ -- 9月的 iphone 7上市，一时间成为众人热议的话题，黑科技又一次成为人们关注的焦点。随着小米平衡车、VR 暴风魔镜的频频推出与迭代，时尚科技潮流已越来越受到当代人的关注与追捧。特此厚本金融为喜欢潮流时尚科技的用户推出了投资送礼的活动，让大家在轻松理财投资的同时将时尚潮流界的尖货免费领回家。



厚本金融十月投资新亮点 玩转时尚潮流界

9月7日至10月31日，用户投资厚钱包90/180/365三款产品，累计投资金额达到相应获奖标准即可领取你所钟爱的礼品，此活动在厚本金融 PC 端和 APP 端均可参加。

此次活动针对厚钱包90、厚钱包180和厚钱包365三款产品都有相应的活动政策，并且厚本金融针对男女用户的不同喜好，分别推出众多顶尖潮货以供用户选择，有男性喜欢的潮流黑科技产品及女性钟爱的化妆品和零食品牌。

活动期间，凡投资厚钱包90的用户，在享受高达9.0%的年化收益的同时，当投资金额累计达到相应额度，还可获得男生追捧的罗技游戏鼠标、FitBit Alta 手环、Beats Pill 蓝牙音响，还有女生都喜爱的的YSL 口红、三只松鼠大礼包等。

投资厚钱包180，并达到相应额度，即可享受厚本金融高达11%的年化收益，还可领取小米平衡车、VR 暴风魔镜、Miss Dior 香水、格瓦拉充值卡等众多奖品。

最后投资厚钱包365并达相应额度就可获得最受大家追捧的 iphone 7 plus、Mac Book Air 和 Apple Watch Spor 以及小米华为手机，还可坐享高达12%的年化收益。具体投资额度及相应奖品可登陆厚本金融 PC 端 (www.houbank.com) 和移动客户端查看活动详情。

厚本金融推出此次活动的目的，也是为了响应时尚科技界的不断突破与发展，切身为用户提供时尚科技、安全的互联网金融服务，并且针对不同的用户人群提供不同投资理财解决方案。厚本金融希望为用户提供的不是冷冰冰的理财数字，而是一个有温度的有层次有内涵的全方位金融服务，让用户在轻松理财的同时与时尚科技接轨，坐享科技为我们带来的贴心优质和人性化的理财服务。

厚本金融是一家一直十分注重科技发展的公司，将“技术、信息、团队和不断试错”作为公司发展的核心关键点，以“用世界先进的技术和理念，为中国消费者和小企业主提供全方位的金融产品和服务”为使命。厚本金融的用户资金全权由银行独立管理，设立“专户专款专用”标准模式运作及风险准备金保障机制，并出厚本的借款人都是经过严格风控层层筛选出来的优质借款人，进一步为投资人提供有效保障。