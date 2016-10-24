爱他美远赴德国直播 新品上市一触即发

上海2016年10月24日电 /美通社/ -- 德国高端奶粉品牌爱他美官方海外版（德国版）将于2016年10月推出包装升级的高阶段产品，针对1岁及以上宝宝，中德两国同步上市。目前，部分中国消费者已经在天猫国际纽迪希亚官方海外旗舰店抢先拿到新品试用机会，在各大母婴论坛分享了自己的试用体验，为对爱他美感兴趣的妈妈们提供了参考。

10月中旬，一条关于爱他美海外版包装升级成安心罐的 H5 互动游戏在众多妈妈的朋友圈迅速传播，记者细心观察发现，此次升级对产品包装里里外外都做了改进。

首先，与纸盒版相比，升级版安心罐采用的是可食品接触的 PP 材质外盒，其中有一层隔氧层；顶部采用 PP 塑封盖和封口搭扣设计，具有良好密封效果；塑封盖与奶粉中间还专门添加了一层 PP 塑封铝膜，第一次使用时需要撕开。由此可见，全新升级的外包装给予了奶粉加强保护。

升级外包装质感尽显，内部的细节设计则更为亮眼，处处体现出人性化的一面。优化长度的量勺勺柄，可直接伸到罐底，手不会碰到奶粉；两角刮平器，可精确控制每一勺的奶粉量；独立放匙口，可在量勺使用完后在此固定放置。总得来说，内部的设计从奶粉使用过程出发，在每一个步骤都力求给消费者贴心体验。

除了优化包装设计，爱他美品牌多年来也在不断探索适合婴幼儿的理想配方，力求给消费者带去更优质的产品。从20世纪60年代开发出蛋白比例更科学的婴儿奶粉，到90年代深入研究对视力和神经系统发育有重要作用的LCP， 再到21世纪初开发出有助支持宝宝肠道健康的专利益生元组合，爱他美秉承40多年的欧洲先进科研，力求从多方位贴合宝宝的天生营养需求，产品深受各国妈妈的青睐。

据达能纽迪希亚研发部门表示，此次全新推出的安心罐版爱他美，依然采用的是特有的Pronutra TM 亲源 TM 配方，不含蔗糖，添加专利益生元组合和科学含量LCP，但在包装上做了很多人性化的改进。这款新包装产品100%德国原装原罐，符合欧盟生产标准，并且于10月底在德国当地同步上市。

10月底，纽迪希亚官方海外旗舰店将携手天猫直播平台从欧洲为中国观众带来同步直播，爱他美团队将奔赴德国，让观众生动感受爱他美的新装上市。直播团队将走进德国家庭，与中国的消费者一起分享德国妈妈的育儿理念以及与爱他美的故事；同时，也会向受众展现爱他美新包装在德国药房的上市情况。

妈妈的安心是宝宝最可靠的保障，爱他美表示将继续把优质的产品带给宝宝，为宝宝健康成长奠定基石。