百世集团双十一玩转黑科技 服务升级助力全球化

杭州2016年10月24日电 /美通社/ -- 双十一除了是价格的狂欢节，也是一场关于效率和服务能力的大考。近日，创新型综合物流服务提供商的百世集团（以下简称“百世”）已进入双十一全面作战状态，将从互联网信息系统，遍布全国的仓配一体门到门运营服务网络，以及跨境电商物流服务等方面应对大考。百世方面称，在自动化及人工智能领域，更多的物流 “黑科技”将会在今年双十一集中亮相。



百世云仓

天网+地网融合升级 服务“新零售”

双十一对消费者来说是网上购物的狂欢节，能否快速收到“宝贝”是消费者从下单就开始关注的环节。刚刚结束的阿里巴巴第8个双十一全球狂欢节启动仪式上，阿里巴巴集团CEO张勇提到，“销售和渠道的变革会走向物流的变革，最终会走向以大数据驱动、以消费者洞察驱动、以柔性供应链为基础的c2b电子商务平台。” 百世认为，互联网时代的新物流体系必须包含“天网”和“地网”，即由互联网信息系统组成的数据传输和处理网络，以及遍布全国的仓配一体门到门运营服务网络。把两张网有机结合起来的就是百世供应链产品和物流解决方案。

据百世介绍，早在2012年就开始与百世集团展开深度合作，拥有“茵曼”、“生活在左”等互联网品牌的汇美集团，2015年启动O2O“茵曼+千城万店”项目，百世利用其“天网”进行大数据传输及处理，用遍布全国由仓储、运输、配送网络组成的“地网”与茵曼线下门店就近匹配，形成了独特的配送模式。不到一年时间，茵曼店铺销售额已经突破1个亿。今年双十一“茵曼+”线下体验店将成为其粉丝全新的消费场景，作为线上购物平台消费体验的补充。有部分长期主打线下，拥有几千家实体门店的客户，百世双十一将为其提供门店直送、线上下单门店发货等多种O2O服务。而“地网”中的百世云仓网络，将利用其覆盖全国85个中心城市，160多个云仓和近200万平米的操作面积，在双十一为更多的商家提供仓配一体化服务，减少中间环节，有效降低库存，同时也将大大缩短消费者的收货时间。

百世目前服务的国内外知名品牌客户已超过300家，中小企业客户近千家，其中多个客户将参与今年双十一购物狂欢节。

完善跨境服务 助力买全球卖全球

在香港举行的天猫双十一启动仪式上，天猫国际总经理刘鹏表示，今年双十一天猫国际的目标成为中国第一个超过1亿人民币的跨境平台。今年双十一百世将为天猫国际及近百家跨境品牌提供一站式跨境电商物流解决方案。

2015年初，百世已开始跨境服务的全面布局。百世介绍说，在“买全球”方面，已陆续开通宁波、广州、郑州等城市的保税仓服务，即将开通天津、杭州、重庆、上海等地，预计今年双十一将有数百万单海外商品通过百世的一站式跨境服务到达消费者的手中。“卖全球”方面， 2015年百世云仓进驻美国，并在近期扩展到德国、日本、韩国、泰国和澳大利亚等国家，在助力中国企业打开海外销售市场上做好充分服务准备。

末端多元化创新网络服务 提升消费体验

据官方统计初步预测，今年“双11”期间(11月11日至16日)全行业处理的邮件(快件)业务量将超过10.5亿件，比去年同期增长35%。

百世集团旗下快递品牌百世快递，作为国内快递行业第一梯队的成员之一，在百世生态系统中充当着重要的角色。其“最后一公里”服务网点目前100%覆盖包括西藏、青海等偏远地区在内的全国各省市，其中乡镇村组覆盖率接近75%，拥有18000多个末端服务网点，2700多条班车线路。对于应对今年即将到来双十一快件高峰，百世快递从人员、技术、车辆、航空、场地、产品、应急预案等方面都进行了充分的准备。



百世快递备战双十一

在末端派送上，百世快递双十一也将提供多元化创新的网络服务。专注包裹派送“最后100米”的社区增值服务项目“百世邻里”，通过和花店、便利店等社区周边小微商铺合作，使之成为服务站。今年双十一，全国将有超过10万家“百世邻里”提供包裹代保管等服务。双十一购买的“宝贝”，可以通过身边的“百世邻里”代收，免除家里没人时签收不了快递的麻烦。针对校园区域，百世快递将与菜鸟驿站展开合作，并与多家第三方平台进行合作，共同助力双十一末端配送“最后一公里”。

另据介绍，百世集团旗下零担物流品牌百世快运，今年4月推出主打5-60KG大件包裹的新产品“惠心件”也将首次加入双十一，目前网点覆盖全国，其4000多个服务网点将与百世快递末端派送服务网络进行合作，把消费者双十一购买的“大家伙”运到家。

科技创新 人工智能应用提升效率

今年8月，国家知识产权局综合服务平台公布新增专利显示，物流快递领域2015年-2016年的发明专利数量超过2006年-2014年的总和，百世集团董事长、总裁兼CEO周韶宁更是分别在2015年及2016年领头申请发明专利。今年双十一，百世多项技术及专利都将应用于各种服务场景。

在百世云仓库内拣货环节，将首次使用基于人工智能技术应用的搬运机器人。百世研发人员与其合作商将百世多年积累的仓储运营管理经验导入机器人，机器人的应用改变了原有拣货模式，优化了库内拣货环节，有效降低人工的劳动强度，提高拣选效率。

转运环节技术应用方面，早在2013年，百世就开始自主研发应用于百世快递城市转运中心的风暴自动分拣系统，其采用大数据分析、云计算、智能终端等技术，使分拣效能提升3倍，分拣正确率可达到99.9%。经过两年的实际操作及应用，人力投入大幅度减少，分拣效率提升，在保证快递的服务质量和时效上起到很大作用。今年双十一，33台百世风暴自动分拣系统将在24个城市使用。

而科技的创新，除了用在装备的升级，也“武装”到了派件的快递员。百世推出的一款名为“如来神掌”的智能APP，专为百世快递员打造，目前有18万百世快递员通过“如来神掌”完成收、发、到、派签等一系列日常业务操作，它还具备移动支付功能以及快递员社区交流功能，方便快递员的同时也大大缩减了时间成本，可以给消费者带来更优质的收寄体验。双十一期间，预计超过4000万个包裹将通过“如来神掌”进行签收，而消费者也可以通过百世快递官方网站、微信、微博、支付宝服务窗等渠道快速掌握包裹流转动向。