Everything DiSC已经来到中国，期待合作伙伴的加入

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 伴随着人才发展在中国越来越凸显重要的地位，全球领先的组织发展与沟通解决方案Everything DiSC ® 已经来到中国，并在北京建立了办公室，并期待更多合作伙伴加入，一起为中国企业发展，提高组织沟通和协作发展共同努力。

作为全球DiSC测评的领导者，创建最早、最为复杂精准的行为测评解决方案，一支专业团队致力于Everything DiSC ® 产品的研发已超过45年。Everything DiSC ® 已在全球数十万家机构中被广泛应用，这个数字每年还在不断增长。不仅如此，Everything DiSC ® 还一直投入强大的专业调查团队和心理学家团队不断改进提升这一工具的准确度和实用性。

从最初的首份纸质版DiSC测评到2012年推出自适应测试题方案，Everything DiSC ® 在欧美发达国家市场已经发展得十分成熟，并得到广泛应用，许多全球五百强企业都在应用Everything DiSC ® 解决组织内部的发展与沟通问题。Everything DiSC ® 不单为最终用户提供了若干份充分详细的报告以供阅读分析，为最终用户团队发展解决了许多实际问题，整套解决方案还提供市场上最为先进的一系列客户合作伙伴业务云平台及非常专业并且有价值的后续报告可供参与者深入学习，这一依托强大技术实力而建立的云平台可以为我们的合作伙伴提供高效的管理模式，让合作伙伴更加便捷地利用这一解决方案为您的客户服务。

Everything DiSC ® 是Wiley旗下的品牌，作为纽交所上市公司，Wiley在全球已经拥有两百多年的历史，在全球28个国家的将近70个分支机构中拥有超过5500名员工。现在Wiley携Everything DiSC ® 来到了中国，期待与培训公司、咨询机构及独立讲师共同推广这一全球领先的组织发展与沟通解决方案，如果您有意成为我们的合作伙伴，欢迎点击这里或拨打中国区服务电话：010-84187843与我们联系，您将有机会免费体验Everything DiSC ® 完整解决方案给您带来的不同感受。

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