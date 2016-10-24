航天品质李锦记 助力第26届中国厨师节成功举办

渭南2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月20日上午，第26届中国厨师节在陕西渭南隆重开幕，来自全国各省市区的代表队共同参加了这一餐饮界的年度盛事。本届厨师节以弘扬中华饮食文化、展示德艺双馨风采、传承创新烹饪技艺、推动餐饮产业发展为主题。作为中国烹饪协会的副会长单位和战略合作伙伴，国际知名酱料品牌李锦记再次以特别赞助企业的身份参与其中，为本届厨师节带来传承百年的美妙滋味。

在开幕当晚举办的“中国盛宴 -- 陕菜品鉴大会”活动上，李锦记（中国）销售有限公司全国销售拓展及运营高级副总裁刘云腾先生作为特邀嘉宾，代表李锦记发表精彩致辞。他表示，发扬中华优秀饮食文化是李锦记的企业使命。李锦记一直高度重视中餐业的发展和对厨师群体的支持。凭借优异的品质和丰富的口味，李锦记成为深受广大华人甚至世界美食爱好者喜爱的品牌，更是厨师朋友们烹制美食、创新菜式所青睐的好帮手。李锦记的产品是2008年北京奥运会、2010年上海世博会的指定调味品，在刚刚结束的杭州G20峰会，李锦记再次有幸成为大会指定调味品，为宴请各国元首的国宴大厨们打造精品菜式提供帮助。

刘云腾先生还特别向现场嘉宾通报了一个好消息，他说：“在10月17日，成功发射的神州11号载人飞船上，又有李锦记的6款酱料产品香飘太空，伴随着航天员一起登入天宫，继神九和神十之后，李锦记第三次成为航天食品。将李锦记的集团愿景由‘有人的地方就有李锦记’更升华为‘没有人的地方也有李锦记’。李锦记感到骄傲与自豪，更坚信祖国国力会更加强盛，人民生活会更加幸福。李锦记希望在协会领导的支持下，加深和中国餐饮界和厨师朋友们的合作，共同助力中国餐饮业的健康发展，为中餐事业的辉煌贡献我们的力量。”



李锦记西北区厨务经理周延涛向与会嘉宾介绍陕西名菜

李锦记西北区厨务经理周延涛大师，作为陕西省烹饪大师，还在活动现场现身说法，向与会嘉宾生动地介绍了陕西名菜 -- 虾球烀蹄子，并结合多年探索与实操的经验，讲述了如何使用李锦记旧庄蚝油烹制这道佳肴的制作技艺与美食心得。

在厨师节活动期间，李锦记（中国）销售有限公司企业事务副总监陈姝接受了相关媒体的采访，她表示，李锦记的企业使命就是发扬中华优秀饮食文化，而且作为中国烹饪协会的副会长单位，李锦记必然要履行自己的使命与职责，全力支持中餐界、厨师界每年一度的盛会，以求能促进业界交流与学习，沟通与共享。推广中餐文化的同时，李锦记也希望借助厨师节面向不同地区的餐饮领域，展示李锦记传承百年的味道与技艺，和持续不断的创新成果。

对于李锦记在产品创新方面的努力，陈姝说：“每一年李锦记都会围绕市场需求和消费者口味的变化，研发新的产品，以求符合更多人的喜好。包括今年，李锦记全新推出的几款产品，如东南亚风格的越式风味凉拌汁和日式风味凉拌汁，满足了现代消费者方便快捷制作可口美食的需求，这两款产品还获得了方便食品创新奖项。同时，除了对健康低盐产品的大力推广外，李锦记还推出零添加特级酿造酱油产品，不添加防腐剂、味精、色素、甜味剂、香精，充分保留了酱油本身的鲜美口感，还满足了人们对健康饮食的选择要求。其他的则有一些佐餐类产品，如珍好拌系列产品，很受上班族、学生一族的喜爱。”

李锦记酱料集团主席李惠中也对本次厨师节的举办发来祝贺，李惠中先生指出：“未来，李锦记依旧会有坚守，有传承，有创新。坚守的就是百年老店的诚信务实和思利及人的文化底蕴，传承的则是经典的中国味道和对品质的坚持。同时，通过不断创业与创新，围绕客户需求、引领市场潮流，做好中餐走向世界的助推器，成为调和世界味道的开拓者。”