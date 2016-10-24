时趣中国国际广告节首秀 凭借强劲实力斩获多项大奖

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月23日，由中国广告协会主办的中国广告长城奖颁奖典礼在海口隆重召开。时趣广告首次亮相中国国际广告节，凭借技术、营销创意优势，在本届广告节上勇夺长城奖年度金伙伴奖，参选案例，“滴滴快车宣传推广案例”和“猫途鹰品牌自媒体推广案例”均获2016中国广告长城奖广告主奖年度经典案例。同时，时趣广告被授予“2016年度中国移动互联领军品牌”、时趣广告CEO唐晓磊先生，被评为“2016年度中国移动互联领军人物”。



2016年度中国广告长城奖广告主奖

中国广告长城奖是中国国际广告节的核心赛事之一，以规模大、影响广、专业度强而被业界誉为“广告赛事之泰山”。长城奖旨在发现、奖励年度在创意和制作方面有卓越成果的商业广告作品，从而昭示广告发展趋势，发挥广告奖项对行业发展的助推力量。本届广告节以“海纳百川”为主题，涉及行业高峰论坛、展会、专场媒体推介会、颁奖典礼及行业VIP交流活动等，参展企业近千家，覆盖人数达10万余人。

时趣广告CEO唐晓磊先生表示：“很荣幸获得本届长城奖多项大项，这些奖项是对时趣广告专业能力的肯定。作为中国移动广告专家，时趣广告将继续通过移动DSP、品牌推广、效果广告为广告主提供服务，实现移动营销价值，助力品牌成长。”

如何在高信息量和碎片化阅读的双重难题下，成功找到并抓住目标用户？这是移动广告实际投放过程中困扰诸多广告主的问题。

面对这样的难题，时趣广告华北区销售负责人刘杰先生在“移动互联网主流品牌联合推介会”，通过精彩演讲向现场嘉宾阐述，时趣广告在移动营销方面的独家观点及独有技术和解决方案，时趣将程序化与社会化营销相结合，链接时趣广告资源矩阵和主流营销渠道，进行全渠道布局，为广告主提供切实可行的问题解决途径。时趣广告作为中国广告专家，通过移动广告与Social结合迸发全新能量，对移动营销全渠道进行全新布局，利用移动营销主流手段刺激用户对品牌的兴趣，实现品效合一的广告投放。

中国广告长城奖·广告主奖 年度经典案例

“猫途鹰品牌自媒体推广案例”

国外知名的旅行社区猫途鹰在进入中国后，遇到了如何在中国迅速打开知名度，传递品牌价值的市场挑战。时趣广告针对猫途鹰的产品特点，为其制定出专属的推广策略。

首先，时趣广告将产品特点充分场景化，将猫途鹰区别于竞品的特点充分展现，搭建独属于猫途鹰自身的独特产品魅力，通过差异化定位使猫途鹰独树一帜的同时完美贴合其品牌主张“不同视野看世界”。

发起话题，引发讨论，精选KOL撰写高质量原创文章，结合其“海量真实点评”，充分激发潜在客户对于出行的向往。利用KOL自身影响力带动更多用户关注，提升品牌认知度的同时逐步完成品牌推广。策划在线活动，通过“双微”+KOL扩大宣传效果，增加用户参与和完善用户体验，大幅提升用户对于猫途鹰的信任度，最终让用户产生品牌认同感。

时趣广告通过精选优质效果渠道，完成了精准的目标用户触达和转化。时趣广告凭借资源、技术、创意、服务的共同发力，最终在猫途鹰品牌自媒体推广案例中为其带来较高市场知名度和美誉度的同时也提升了其用户下载量和活跃度。

“滴滴快车宣传推广案例”

占据出行行业绝对领导地位的滴滴快车，在现有业务体量的基础上希望挖掘出更多的潜在用户。时趣广告充分运用自身完善的大数据分析能力和精准投放能力，提出根据整体生态环境，搭建以“地域”、“生态”、“环境”为核心的新环境营销法则，确定了从用户和车主两个角度出发进行线上投放的推广策略。

结合时趣广告优秀的创新及服务能力，利用“红包”和“赚外快”的方式直击用户痛点，提升用户转化。通过宫格类、矢量版、详情页等多种素材配合，以直奔主题、利用热点的文案，营造出更加生动的广告效果，成功吸引目标客群的注意。

利用时趣DSPAN 、广点通、今日头条等渠道，精准触达目标人群，使广告效果最大化，成功帮助滴滴快车完成KPI，获取更多用户的同时扩大了二三线城市的市场份额。

中国移动互联领军品牌&领军人物

凭借对移动广告深刻理解和前瞻性，时趣广告将技术、营销、创意和服务完美结合。并且，时趣广告坚持用技术驱动营销，在移动DSP方面领跑行业同类平台的同时效果广告及品牌推广方面的专业能力同样获得同行及品牌主的高度认可和赞誉。因此，在本届广告节上，时趣广告被授予“2016年度中国移动互联领军品牌”。



2016年度中国移动互联领军品牌

此外，时趣广告CEO唐晓磊先生，被评为“2016年度中国移动互联领军人物”。唐晓磊先生拥有多年移动营销经验，掌握移动广告发展脉络，拥有深刻的行业洞察，根植于移动互联网，致力于推动行业发展。任时趣广告CEO至今，帮助众多广告主达成营销目标，并带领团队创造年度服务客户数量超过600，执行项目超过1500个的纪录，为时趣广告保持行业领先地位做出巨大贡献。

中国广告长城奖·广告主奖 年度金伙伴奖



长城奖年度金伙伴奖

在移动营销领域，时趣广告始终保持领跑者之姿，与众多广告主的长期支持与信任密不可分。时趣广告获得“中国广告长城奖金伙伴奖”的殊荣，更能印证时趣广告与广告主营销价值观高度一致。可以说，金伙伴奖正是对于时趣广告过往的肯定。而作为广告主金伙伴的时趣广告也将一如既往为广告主提供更多优秀的移动营销解决方案。

时趣服务众多国内外知名品牌客户，并因此积累和发展出丰富的移动营销实战经验。时趣广告作为中国移动广告专家，在社交价值不断显现的当下，帮助客户将品牌与社交联系起来，让品牌快速获得用户好感。在移动营销的大趋势下，时趣将继续坚持把技术与服务相结合，以“帮助企业构建以用户为中心的智能营销生态”为使命，带来更多营销可能性，为广告主提供完美的广告投放。