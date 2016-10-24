天合光能董事长高纪凡当选2017年德国B20能源议题工作组成员

常州2016年10月24日电 /美通社/ -- 2016年9月初B20中国杭州峰会的圆满落幕，B20主办权正式移交给德国B20团队。德国B20在杭州峰会所取得的重大成果基础上，引入了新的重点，共设5个专业议题工作组，包括“能源、气候和资源效率工作组”、“贸易与投资工作组”、“金融促增长和基础建设工作组”、“数字化工作组”和 “就业与教育工作组”。由于天合光能在B20中国峰会期间的积极参与和重要贡献，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡正式当选为2017年德国B20 “能源、气候和资源效率工作组”成员，公司首席品牌官杨晓忠将作为特别助理参与相关工作。

“能源、气候和资源效率工作组”在官网发出呼吁：“虽然能源和其他自然资源价格目前处于历史低位，但我们不应该被此蒙蔽。自然资源不是无穷无尽的。气候变化是一个我们必须处理的现实问题。全球经济在应对这些挑战方面已经走过了漫长的道路。《巴黎协议》是全球在共同应对气候变化问题上迈出积极的一步。我们必须行动起来，进一步缓和气候变化危机。我们的经济需要进一步考虑气候变化、提高资源利用效率，同时确保经济增长和提升就业率。企业需要更加创新，帮助提高能源效率，改进生产和基础设施。当前许多国家已经接受了循环经济的概念。不再是‘制造、使用和处置’，而是在循环经济中利用再生资源提升资源使用率。G20二十国集团将各利益相关方凝聚在一起，共同商讨有关能源、气候变化和资源效率的政策。B20将坚定的协助G20达成目标。”

高纪凡表示，通过参与今年的杭州B20峰会与全球商业领袖交流，他传递了更多关于创新、包容发展的信息与理念。成为2017年德国B20“能源、气候和资源效率工作组”成员，他将继续推动实现切实可行的创新和可持续发展，在太阳能领域创造就业就会，让世界共享太阳能新技术产业，让太阳能走进千家万户。