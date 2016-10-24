霍尼韦尔发布2016年第三季度财报

销售额98亿美元，提高2%；每股收益1.60美元
新泽西州莫里斯平原2016年10月24日电 /美通社/ --
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去除第四季度预计债务再融资的影响
霍尼韦尔（纽约证券交易所代码: HON）今天公布了其2016年第三季度的财务业绩，具体如下：
霍尼韦尔整体业绩
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2015年
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2016年
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涨幅
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销售额
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9,611
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9,804
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2%
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部门利润率
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19.3%
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17.5%
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(180)基点
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营运利润率
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18.3%
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15.6%
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(270)基点
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每股收益
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1.60美元
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1.60美元
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持平
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每股收益（除0.07美元部署用于重组项目）
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1.67美元
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4%
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经营活动产生的现金流量
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1,693
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1,554
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(8%)
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自由现金流[2]
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1,416
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1,280
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(10%)
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[2] 经营活动产生的现金流量减去资本支出
霍尼韦尔董事长兼首席执行官高德威（Dave Cote）表示：“在10月7日的电话会议上，我们已对第三季度业绩进行了简要概述。我们已经做好充分准备在第四季度实现两位数的收益增长，从而使2016年实现8% - 9%的全年收益增长。这个季度我们在许多领域做出了重大改变。我们将原自动化控制系统集团拆分成了两个新的业务集团，完成了对 Intelligrated 的收购和出售了 Honeywell Technology Solutions, Inc.；并将树脂和化工业务剥离成为一家独立上市公司 AdvanSix（纽约证券交易所代码:ASIX）。我们还投入了2.5亿美元用于重组和其他项目，该资金来自于通过采用会计标准带来的0.07美元第一季度和第二季度每股收益，以及我们政府服务业务销售获得的0.14美元收益。仅2017年，上述项目就将带来超过1.75亿美元的收益。此外，我们还计划在第四季度对2017-2019年到期的未偿债务进行再融资，从2017年起，这将帮助我们每年减少6,000万美元的利息支出。”
高德威继续表示：“结合霍尼韦尔营运系统开展的生产力提升举措，以及我们强大的基础产品组合，我们在本季度公布的一系列项目将为霍尼韦尔在未来取得出色业绩打下良好基础。展望未来，我们目标是在2017年实现低个位数的销售收入核心内生式增长、持续的部门利润率增长、以及两位数的每股收益增长。首席运营官杜瑞哲 (Darius Adamczyk) 和首席财务官 Tom Szlosek 将在12月召开的年度展望电话会议上提供有关2017年的更多详情。”
高德威总结道：“我们致力于为创造长期、可持续的股东价值。我们将继续专注于合理的资本部署和出色的销售收入核心内生式增长，培育新的产品和技术，拓展高增长地区市场，并推进部署我们的核心流程。2017年将成为我们多个主要业务单元的转折点：UOP 催化剂和模块化设备、Jetwave™ 以及其他与互联飞机有关的产品和服务的需求都将得到提升，涡轮增压的渗透率将进一步提升，以及我们的环保型制冷剂和发泡剂 Solstice® (HFO) 的销售收入将进一步增长。在过去两年间的我们80亿美元并购投资带来的收入和盈利也将成为2017年业绩的一大助推。我们对前景充满自信，也期待能够继续取得骄人业绩。”
对应我们2016年10月6日发布的公告，本公司兹重申其2016年全年指导，现预期如下：
2016全年指导
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现指导范围
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与2015年相比
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销售额
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$394 - $396亿
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2% - 3%
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核心内生式增长
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(1%)-(2%)
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部门利润率
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~18.1%
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~(70)基点[3]
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营运利润率（除按市值计算的养老金）
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~17.6%
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~(30)基点[4]
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每股收益（除按市值计算的养老金） [5]
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$6.60 - $6.64
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8% - 9%
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自由现金流 [6]
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$42 - $43亿
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(2%)-(5%)
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[3] 去除企业并购影响，部门利润率下降~(10)基点
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[4] 去除企业并购影响，营运利润率上升~30基点
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[5] 去除第四季度预计债务再融资的影响
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[6] 经营活动产生的现金流量减去资本支出
部门业绩
航空航天
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(百万美元)
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2015年
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2016年
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涨幅%
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销售额
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3,820
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3,601
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(6%)
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部门利润
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833
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663
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(20%)
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部门利润率
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21.8%
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18.4%
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(340)基点
智能建筑与家居集团
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(百万美元)
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2015年
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2016年
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涨幅%
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销售额
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2,313
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2,701
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17%
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部门利润
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408
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441
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8%
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部门利润率
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17.6%
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16.3%
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(130) 基点[7]
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[7] 去除企业并购影响，部门利润率下降(20)基点
特性材料和技术集团
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(百万美元)
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2015年
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2016年
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涨幅%
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销售额
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2,279
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2,329
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2%
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部门利润
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474
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503
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6%
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部门利润率
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20.8%
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21.6%
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80基点
安全与生产力解决方案集团
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(百万美元)
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2015年
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2016年
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涨幅%
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销售额
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1,199
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1,173
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(2%)
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部门利润
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193
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172
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(11%)
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部门利润率
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16.1%
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14.7%
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(140) 基点
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本文中的“销售收入核心内生式增长”指减去外币折算、企业并购，以及特性材料和技术集团的树脂和化工产品业务的原材料过手价格后的实报增长。如果原材料成本会被传递给客户，则将排除该原材料价格的影响，但这会导致并不等同于销量增长的售价波动。核心内生式增长到实报销售额增长的转换请参见随附的财务表格。