霍尼韦尔发布2016年第三季度财报

销售额98亿美元，提高2%；每股收益1.60美元

新泽西州莫里斯平原2016年10月24日电 /美通社/ --

2016 年第三季度实报每股收益 1.60 美元或 1.67 美元（去除部署用于重组项目的 0.07 美元）

2016年第四季度每股收益指导范围（除按市值计算的养老金调整） [1] 1.74 - 1.78美元，增长10% - 13%

全年每股收益指导范围（除按市值计算的养老金调整） [1] 6.60 - 6.64美元，增长8% - 9%

[1] 去除第四季度预计债务再融资的影响

霍尼韦尔（纽约证券交易所代码: HON）今天公布了其2016年第三季度的财务业绩，具体如下：

霍尼韦尔整体业绩



(单位：百万美元，每股收益除外) 2015年

第三季度

2016年

第三季度

涨幅 销售额 9,611

9,804

2% 部门利润率 19.3%

17.5%

(180)基点 营运利润率 18.3%

15.6%

(270)基点 每股收益 1.60美元

1.60美元

持平 每股收益（除0.07美元部署用于重组项目）



1.67美元

4% 经营活动产生的现金流量 1,693

1,554

(8%) 自由现金流[2] 1,416

1,280

(10%)











[2] 经营活动产生的现金流量减去资本支出

霍尼韦尔董事长兼首席执行官高德威（Dave Cote）表示：“在10月7日的电话会议上，我们已对第三季度业绩进行了简要概述。我们已经做好充分准备在第四季度实现两位数的收益增长，从而使2016年实现8% - 9%的全年收益增长。这个季度我们在许多领域做出了重大改变。我们将原自动化控制系统集团拆分成了两个新的业务集团，完成了对 Intelligrated 的收购和出售了 Honeywell Technology Solutions, Inc.；并将树脂和化工业务剥离成为一家独立上市公司 AdvanSix（纽约证券交易所代码:ASIX）。我们还投入了2.5亿美元用于重组和其他项目，该资金来自于通过采用会计标准带来的0.07美元第一季度和第二季度每股收益，以及我们政府服务业务销售获得的0.14美元收益。仅2017年，上述项目就将带来超过1.75亿美元的收益。此外，我们还计划在第四季度对2017-2019年到期的未偿债务进行再融资，从2017年起，这将帮助我们每年减少6,000万美元的利息支出。”

高德威继续表示：“结合霍尼韦尔营运系统开展的生产力提升举措，以及我们强大的基础产品组合，我们在本季度公布的一系列项目将为霍尼韦尔在未来取得出色业绩打下良好基础。展望未来，我们目标是在2017年实现低个位数的销售收入核心内生式增长、持续的部门利润率增长、以及两位数的每股收益增长。首席运营官杜瑞哲 (Darius Adamczyk) 和首席财务官 Tom Szlosek 将在12月召开的年度展望电话会议上提供有关2017年的更多详情。”

高德威总结道：“我们致力于为创造长期、可持续的股东价值。我们将继续专注于合理的资本部署和出色的销售收入核心内生式增长，培育新的产品和技术，拓展高增长地区市场，并推进部署我们的核心流程。2017年将成为我们多个主要业务单元的转折点：UOP 催化剂和模块化设备、Jetwave™ 以及其他与互联飞机有关的产品和服务的需求都将得到提升，涡轮增压的渗透率将进一步提升，以及我们的环保型制冷剂和发泡剂 Solstice® (HFO) 的销售收入将进一步增长。在过去两年间的我们80亿美元并购投资带来的收入和盈利也将成为2017年业绩的一大助推。我们对前景充满自信，也期待能够继续取得骄人业绩。”

对应我们2016年10月6日发布的公告，本公司兹重申其2016年全年指导，现预期如下：

2016 全年指导



现指导范围 与2015年相比 销售额 $394 - $396亿 2% - 3% 核心内生式增长 (1%)-(2%)

部门利润率 ~18.1% ~(70)基点[3] 营运利润率（除按市值计算的养老金） ~17.6% ~(30)基点[4] 每股收益（除按市值计算的养老金） [5] $6.60 - $6.64 8% - 9% 自由现金流 [6] $42 - $43亿 (2%)-(5%)

[3] 去除企业并购影响，部门利润率下降~(10)基点 [4] 去除企业并购影响，营运利润率上升~30基点 [5] 去除第四季度预计债务再融资的影响 [6] 经营活动产生的现金流量减去资本支出

部门业绩

航空航天

(百万美元) 2015年

第三季度

2016年

第三季度

涨幅% 销售额 3,820

3,601

(6%) 部门利润 833

663

(20%) 部门利润率 21.8%

18.4%

(340)基点

第三季度销售额核心内生式降低6%，实报销售额降低6%。销售额下降主要归因于第三季度的原始设备制造商激励，公务与通用飞机的交货量下降，防御和太空（D&S）业务在美项目结束，以及商用直升机业务的持续疲软带来的不利影响，被航空运输原始设备交付的提高、维修和大修活动的增加，以及交通系统客运车辆领域推出的全新涡轮增压平台的部分抵消。

部门利润下降20%，部门利润率下滑340个基点至18.4%，这主要归因于航空原始设备制造商激励的提高以及公务喷射机和防御业务的销量下降，被扣除通货膨胀因素后的生产效率的提升以及商业优化部分抵消。

智能建筑与家居集团

(百万美元) 2015年

第三季度

2016年

第三季度

涨幅% 销售额 2,313

2,701

17% 部门利润 408

441

8% 部门利润率 17.6%

16.3%

(130) 基点[7]











[7] 去除企业并购影响，部门利润率下降(20)基点

第三季度实报销售额增长17%。呈5%的核心内生式增长。增长主要归功于分销业务和楼宇解决方案业务的强势基础，环境与能源解决方案的产品增长，以及中国地区的业绩增长。实报和核心内生式销售额之间的差异来源于之前收购带来的积极影响，主要由于对 Elster 的收购。

部门利润增长8%，部门利润率降低130个基点至16.3%，主要归因于收购的稀释效应和整合成本，销售人员和研发方面投资的持续增长，以及楼宇解决方案和分销业务增长带来的混合影响，被之前的重组项目、销量的提高以及商业优化带来的获利部分抵消。

特性材料和技术集团

(百万美元) 2015年

第三季度

2016年

第三季度

涨幅% 销售额 2,279

2,329

2% 部门利润 474

503

6% 部门利润率 20.8%

21.6%

80基点

第三季度销售额核心内生式降低3%，实报销售额增加2%，主要因为 UOP 气体处理、许可、工程销售额下滑，被强势的催化剂业务交付以及全球大型过程解决方案项目的转化部分抵消。实报和核心内生式销售额之间的差异来源于收购带来的积极影响，被外币汇率的不利影响以及降低的树脂和化工产品市场定价部分抵消。

部门利润增长6%，部门利润率上扬80个基点，至21.6%，主要归功于扣除通货膨胀因素后的生产效率的提升，催化剂销量的提高以及收购整合优化，被持续的投资增长部分抵消。

安全与生产力解决方案集团

(百万美元) 2015年

第三季度

2016年

第三季度

涨幅% 销售额 1,199

1,173

(2%) 部门利润 193

172

(11%) 部门利润率 16.1%

14.7%

(140) 基点

第三季度实报销售额降低2%。销售额核心内生式降低8%，这主要归因于 USPS 合同（已于2015年第三季度到期）导致的销量降低，渠道的持续不利环境，以及安全业务的销量降低。实报和核心内生式销售额之间的差异来源于之前收购带来的影响，主要由于对 Intelligrated 的收购。

的收购。 部门利润下降11%，部门利润率降140个基点至14.7%，主要归因于销量降低以及收购的稀释效应和整合成本，被重组项目的获利以及商业优化部分抵消。