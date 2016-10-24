然健环球再获“全国质量诚信标杆典型企业”殊荣

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 金秋十月结硕果，丹桂飘香传佳音。近日，在由国家质检总局联合中共中央宣传部、国家发改委等42个单位共同主办的2016年全国“质量月”活动中，然健环球（中国）日用品有限公司再度荣膺“全国质量诚信标杆典型企业”称号，并由中国质量检验协会授予荣誉证书。



全国质量诚信标杆典型企业证书

全国“质量月”活动是国家长期开展的一项重大质量专题活动，今年的活动以“提升供给质量，建设质量强国”为主题，在贯彻党中央、国务院提出的“着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”要求的同时，又继续唱响“建设质量强国”这一主线，传递质检信任，引导质量消费。

自活动开展以来，然健环球（中国）积极响应质检总局号召，与全国千家企业以“大力弘扬工匠精神，持续推动质量提升”为主题联合发出《2016年全国“质量月”企业质量诚信倡议书》，做到严把产品质量关，切实履行质量担保责任，在产品生产、售后服务上做到以质为主，用质量带动品牌影响力，力做行业质量标杆企业，筑梦中国质量新时代。

作为大健康产业的知名品牌，然健环球（中国）成立12年以来一直为生产高品质、高效能、符合大众需求的健康产品、传递健康生活理念而不懈努力。从芙洛瑞护肤系列、萃珍植物饮料、清森空气净化器、普洛特乳酸菌、再到今年新推出的馥玫FE生物酶牙膏，然健环球坚持通过每个产品让消费者切实体验其倡导的健康品质生活，引领健康生活新理念。同时，为了确保产品质量与安全，然健环球（NHT Global）为其位于广东中山的生产基地引进了行业先进生产线及生产技术，从源头到终端，构建完善的质量控制体系，以保障到达消费者手中的每个产品绿色安全，并建立以市场需求为导向的产品创新机制，为消费者源源不断提供优质健康产品。此外，针对服务终端，NHT Global在全国各地建成了多家分支机构暨产品体验服务中心，不断强化和完善服务质量监管体系，实时为消费者提供便捷、优质的售后服务，践行质量承诺，树立了对社会和消费者负责任的良好形象。

多年来，凭借优异的产品品质、较高的品牌信任度，然健环球（中国）连续数年获得“全国质量和服务诚信承诺优秀示范企业”、“全国质量诚信标杆典型企业” 、“全国质量检验稳定合格产品”等多项殊荣。

本次荣获“全国质量诚信标杆典型企业”称号，是然健环球继今年3月份获得“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号之后的又一殊荣，也再次印证了其对质量诚信建设的不懈坚守。对此，然健环球（中国）执行副总裁吴耀棠表示，NHT Global将始终以诚信为准则、以创新为先导、以服务社会为己任，用良心和匠心，专注为消费者提供更多健康、安全、放心的优质产品。

2016年全国质量月企业展示链接：http://act.chinatt315.org.cn/2016zly/2016zly/24261.html