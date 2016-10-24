中信银行携手百度金融首发联名信用卡

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 今天，中信银行信用卡中心与百度金融宣布，正式首发“中信百度金融联名卡”。此次联名卡的发布是中信银行与百度达成全平台战略合作以来迈出的重要一步，更是传统银行拥抱金融科技的一次创新实践，中信银行将丰富成熟的金融资源与百度金融的移动支付平台对接，打通线上、线下权益通道，为用户提供更为便捷、实惠的移动金融服务。



中信银行携手百度金融首发联名信用卡



中信银行百度金融联名Visa卡是国内首张正面没有卡号的Visa卡

“中信百度金融联名卡”颠覆了传统信用卡积分模式，通过百度钱包实现高额返现，并提供一系列专属权益，为广大新生代互联网群体打造“年轻人的黑卡”，助其畅享方便快捷、优惠支付的全新消费模式。该联名卡有银联和Visa Signature两种选择，为用户的不同消费需求提供定制化特色权益，其卡板设计也独具特色。其中，银联版联名卡采用业内首次推出的镂空设计卡版，专为购物达人量身定制，可享在线支付轻松返现：绑定百度钱包并通过百度钱包付款，享受支付金额3%返现，每月最高200元。Visa版联名卡则是旅游达人的不二选择，其卡板采用国内首张卡面无卡号的设计，首次申请Visa Signature的新客户在境外使用此联名卡刷卡支付，可享受交易金额高达10%的返现，每月最高可返现100美金。同时，所有中信百度金融联名卡的用户均可享有高达1000元的航班延误保障、商户刷卡优惠等丰厚权益。

据介绍，百度金融致力于成为一家真正意义的金融科技公司，利用人工智能等技术优势，升级传统金融，升级普惠金融的梦想。其中，百度金融旗下百度钱包业务的发展速度迅猛，2016年第二季度蝉联“增速最快支付平台”，激活账户数达8000万，同比增长131%。随着信贷、理财等功能的丰富，百度钱包平台金融属性进一步增强。

作为首家与百度金融合作发行联名卡的金融机构，中信银行信用卡中心将对接百度金融互联网大数据优势，与其共同搭建数据评估和风控模型，实现独具互联网特色的在线申请、审批流程，精准触达活跃于互联网消费的年轻一代。据悉，2015年6月，中信银行就与百度签署了全平台战略合作协议，双方将建立起基于联名信用卡、新型电子商务平台、大数据、云计算、金融支付等领域在内的全面战略合作关系。此次中信百度金融联名卡的发布，将实现双方在业务资源、消费场景、产品功能等各方面的优势互补，为用户提供多元化的丰富权益，满足年轻用户的新兴金融需求。

中信银行信用卡中心表示，“在万物互联的时代，金融服务从线下逐渐转移到线上已大势所趋，传统商业银行运用金融科技带来的大数据、云计算等先进应用将具备更大的想象空间和发展潜力。此次‘中信百度金融联名卡’的发行是基于金融科技创新思维的一次合作实践。未来，中信与百度金融还将不断积极探索，共同构建传统银行与金融科技相融合的创新模式，为用户创造更多价值。”

百度钱包相关负责人表示：“此次中信百度金融联名卡的推出，实现了用户使用信用卡服务时体验、权益的全面提升，并拓展了传统商业银行在信用卡权益上的设计和服务方式。此次合作是百度钱包将自身技术、用户、场景等生态能力及互联网化基因注入传统信用卡体系的有益尝试。未来百度金融将与合作伙伴共同探索更多金融发展的可能，为用户带来更加便捷优质的服务。”

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