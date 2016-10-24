2016中国创新营销峰会将于12月举行

巨献2016创新营销大奖奖项报送火热进行中

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- “中国创新营销峰会”是由财讯传媒集团旗下《成功营销》杂志于每年年底推出的年度营销盛会，创办于2004年，是每年营销领域最具影响力的盛事之一。峰会将分析该年度最成功企业的营销策略及下一年企业营销的趋势和方向，分享该年度最成功的营销案例，同时评选出该年度的中国创新营销大奖及下设奖项。

2016中国创新营销峰会将于12月7日在北京JW万豪酒店举办。本届峰会的主题是“A New World”，探讨在快速变化的世界中，如何利用技术与内容不断创新，借助营销的力量来顺应并推动世界的发展。



2016中国创新营销峰会12月重磅来袭

中国创新营销大奖自2016年9月正式开放奖项申报通道，截止目前，主办方已持续接收到来自各行业报送的案例百余个。本届奖项申报将于11月11日截止，精彩赛事已经上演，激烈角逐即将展开。申报的案例，将由营销界最强大脑“天团”：国内知名品牌主、专家和权威营销平台、机构代表组成的百位专业评审专家参与最终评定、甄选出中国创新营销大奖的三大类别奖项及一项特别大奖，具体包括：年度创新营销特别大奖、年度最佳内容营销案例奖、年度行业最佳创新营销平台/产品奖、年度最佳创新营销公司/团队奖

奖项报送的注意事项如下：

奖项申报时间：截止至2016年11月11日

参选资格：

在创新营销方面取得卓越成就的企业、媒体和营销平台、服务机构的营销案例，以及在内容营销领域的优秀产品、平台、公司和团队。 参选案例必须为已发布执行的，执行时间为2015年11月至2016年11月。 服务平台或机构报送案例必须事先征得广告主的同意。

奖项申报方式：

报送咨询热线：010-85650220/0226/0355/0329

峰会话题抢先看：

营销新技术 里约大冒险 谁在玩直播 网红经济 自媒体新格局 版权综艺创新 人人共享 O2O的新玩法

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