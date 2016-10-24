2016浙江金秋购物节新消费主题峰会

杭州2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月21日，2016浙江金秋购物节新消费主题峰会在杭州召开。会议由浙江省商务厅主办，浙江省商贸业联合会承办，浙江省餐饮行业协会、浙江省电子商务促进会、浙江省连锁经营协会、浙江省百货纺织品商业协会、浙江省老字号企业协会、浙江省家用电器流通协会等共同协办。

当前，我国消费结构正在发生深刻变化，以消费新热点、消费新模式为主要内容的消费升级，将引领相关产业、基础设施和公共服务投资迅速成长，拓展未来发展新空间。商务部数据显示，2015年我国实现社会消费品零售总额达到30.1万亿元，同比增长10.7%，消费对社会经济增长的贡献率达到66.4%，比2014年提高了15.4个百分点。国家统计局数据显示，今年上半年，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为73.4%。由此可见，消费对经济增长的贡献率将持续提升，并已成为经济增长的第一驱动力。



浙江省商务厅副厅长徐高春在新消费主题峰会上讲话

会上，浙江省商务厅徐高春副厅长作了热情洋溢的致辞，对浙江省金秋购物节平台提出了殷切的期望。

随后，在精彩纷呈的沙龙环节，浙江现代商贸发展研究院赵浩兴副院长主持，老板电器华东一区总经理沈忠达、杭州宝成科技有限公司创始人彭小飞、百联集团浙江联华快客便利有限公司总经理马剑、中国检验认证集团浙江认证中心副主任缪莉等专家、企业家紧紧围绕“引领新消费的实践与创新”这一主题，结合各自企业和行业情况，唇枪舌剑，进行了以消费者需求为先导，以消费者满意为标准，以增进消费者福祉为目标的精彩讨论。最后，与会专家一致认为，要坚持消费引领，就必须坚持消费者优先，才能有效促进供给侧改革、创造适合消费者需求的新供给，真正发挥消费引领作用。



浙江省商贸流通业诚信示范企业授牌仪式

新消费给予我们互联网时代的体验使消费者提升了舒适度、满意率和获得感，这是新消费浪潮给消费者最重要最直接的新生活体验。峰会上发布了“2016年浙江省商贸流通业诚信示范企业”榜单，并为上榜的浙江物产元通汽车集团有限公司等114家商贸流通企业授牌。通过树立浙江商业诚信标兵，提升流通品质、品位,满足新消费新生活对商品和服务的需求，为浙江商贸流通业发展做出更大的贡献。