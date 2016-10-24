科幻经典重装归来 Pico VR终结者项目登陆淘宝众筹

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 伴随《终结者2：审判日》3D重制版即将登陆大荧幕，国内VR顶级厂商Pico联合DMG印纪影视娱乐全力打造了Pico Neo、Pico 1S终结者特别版，目前已上线淘宝众筹平台。



Pico VR终结者项目登陆淘宝众筹

本次参与众筹的Pico Neo终结者特别版，除了搭载超强骁龙820芯片，沿用原版Pico Neo分体式灵活设计，兼具高刷新率、低延迟的硬件特质外，还针对终结者这一经典大IP量体完成了一系列精心设计：以终结者经典金属脸形象为主视觉的定制外观，富有立体感的3D效果镭雕技艺，呈现出极富冲击力的视觉效果。Pico 1S终结者特别版的外形，也通过NCVM电镀技术巧妙融入了终结者元素。



Pico VR终结者项目登陆淘宝众筹

除外观外，Pico Neo终结者特别版的操作界面高度还原了《终结者2》电影中办公室作战的经典场景，UI主界面呈现出了精细的动态效果：忽明忽暗的探照灯，远处直升机飞旋的螺旋桨，都给人以视觉震撼。本次Pico Neo特别版还搭载了终结者官方正版VR游戏《终结者2 3D》，游戏分为数个挑战关卡，重现原著电影中多处经典桥段，用户将可以举起武器，亲历对战天网的血雨腥风。



Pico VR终结者项目登陆淘宝众筹

目前，Pico VR终结者项目已在淘宝众筹平台启动，即日起直至12月1日，参与众筹者将以3399元获得原价3999元的Pico Neo终结者特别版，以399元获得原价499元的Pico 1S终结者特别版，以及海量官方授权周边。

25年前，《终结者》系列曾激发起无数青年变身钢筋铁骨机械战士的热血激情，25年后，VR技术带给了人们魂穿终结者，重启未来、再续经典的可能。