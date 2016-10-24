沃尔玛中国20周年庆 与超20家知名品牌推大力度满减优惠

自有品牌惠宜推近百款新品 酒类直采商品数超200支

深圳2016年10月24日电 /美通社/ -- 今年是沃尔玛入华20周年，一直以来，沃尔玛始终不忘初心，努力践行着成为最受顾客信赖零售商的承诺。近日，沃尔玛与超20家知名品牌一起推出大力度满减优惠回馈顾客。沃尔玛自有品牌惠宜也推出了近百款新品，还包括数十款20周年专供装商品，这些都是精选自受顾客欢迎的明星商品。依靠强大的供应链体系，沃尔玛持续加大和供应商的战略合作力度，通过直采等方式为顾客提供更多优质优价的商品，尤其是酒类直采商品数已超200支。

为了回馈顾客对沃尔玛的大力支持，本月20日至11月2日，沃尔玛联手超20家国内外知名品牌：伊利、光明、宝洁、联合利华、雀巢等推出品牌满减优惠券活动。例如，消费者在门店购买奥妙、金纺品牌衣物洗涤产品就可享受满50元立减10元的优惠；购买曼秀雷敦护肤产品满100元立减50元优惠等。本次沃尔玛门店推出的品牌优惠券涵盖品类广泛，包括：零食、啤酒、洗浴用品、护肤美妆产品、锅具、家居清洁用品等，同时还为即将到来的冬季贴心的推出了保暖内衣的满减优惠促销。本周末沃尔玛还精选全国20家门店推出了供应商展会，伊利、亿滋、花王、美素、宝洁、可口可乐等品牌进驻，消费者可前往展区直接购买相关商品。

除了丰富的促销活动，为了庆祝沃尔玛中国20周年，其自有品牌惠宜自去年底升级了400多款商品之后，年至今已陆续推出了70多款新品，预计到今年底新品将超百款。当中表现最抢眼的为仅售39.8元/瓶的坚果系列，共4款：开心果、扁桃仁、碧根果及腰果，自今年3月份推出以来，短短数月销售额现已近千万元，采购人员为了保证商品的品质可谓费尽了心思，不仅严格控制每批次原料的进货量保证新鲜，并坚持无添加，保持原味。同时，今年惠宜也推出了多款20周年专供装，譬如，惠宜的明星商品山楂饼及山楂条，不仅在包装上进行了升级，更是在商品品质上下足了功夫，坚持原色、原质、原味，原料只有山楂及白砂糖，满足消费者日益增长的对健康天然食品的需求，年至今销量已经实现同比60%的增长。

一直以来，沃尔玛依靠强大的采购优势及供应链资源，致力于以优惠的价格为顾客提供高品质商品。同时沃尔玛对供应商的资质审核极为严苛，对商品质量的把控更是不放过任何细节。一旦供应商通过审核并进入到沃尔玛的供应链体系，便会被视为长期合作伙伴，沃尔玛还会跟表现优秀的供应商达成战略合作关系，通过加大直采的方式，省去中间商的费用，并结合发达的物流网络高效配送至全国各门店。例如，仅售19.8元/瓶的进口自西班牙的葡萄酒“当西蒙（Don Simon）”，为沃尔玛独家有售，自2011年直采引进以来，至今已连续实现每年双位数增长，一直深受顾客喜爱。酒类的直采是沃尔玛的一块金字招牌，其商品数量现已多达200多款。