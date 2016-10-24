ILLUMI RUN 炫彩夜跑重庆热辣开跑，狂欢风暴席卷山城

重庆2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月22日晚，2016北京现代悦纳 ILLUMI RUN 在重庆悦来会展中心热辣开跑，现场气氛非常火爆，数千名参赛者在鸣笛声响起后冲出起跑线，体验奇幻的炫彩荧光跑道加上终点舞台的酷炫电音派对，跑者们体验了全球独一无二超级夜跑Party，色彩、灯光、音乐与健康跑步结合，成就了一场狂欢的嘉年华。

亚洲“无可比拟”的炫彩夜跑

作为亚洲“无可比拟”的炫彩夜跑 ILLUMI RUN，ILLUMI RUN 不只是一场夜跑活动，更是一场集合了色彩、电音、热舞等多元素的狂欢盛典。与追求速度的跑步比赛不同，ILLUMI RUN 炫彩夜跑全程无时限，让跑者们跟随自己的节奏。3公里的路线中，由霓虹荧光涂料武装的体验空间炫光十足，喷洒出由美国进口ILLUMI 原创的无毒彩色荧光剂，在夜色和紫光灯的照耀下，每一位炫跑者身上的荧光色彩显得格外炫耀。

色彩缤纷的精彩互动

下午5点，场外等候已久的数千名整装待发的跑友开始入场，主广场瞬间就变成了炫彩世界。ILLUMI RUN 从热身开始就为跑者们打造了异彩纷呈的奇丽世界，並且增添了前所未有的互动专区。在 ILLUMI RUN 的世界中，各色各样的惊喜络绎不绝。现场有丰富的互动活动；在倒转世界和荧光夏日的炫酷拍照区，跑者们尽情自拍；专业造型师为参赛者进行炫彩装扮，佩戴荧光纹身贴等；踏进北京现代专区，不仅展示新品悦纳，现场邀请了靓丽车模与消费者拍照互动。京东金融带来的“年轻不留白”主题互动，微信打印照片轻松留下特别的青春印记。各种精彩、好玩的互动游戏让跑者们在跑前、跑后玩不停。同时，本次活动也由重庆可口可乐提供纯悦作为全场参赛者的饮用水。

炫彩惊艳的跑道电音PARTY终极狂欢



ILLUMI RUN 终点电音party

ILLUMI RUN 重庆站跑程共设置了粉、红、蓝、绿、橙、黄6个炫彩线路，每个线路都设有相应颜色的炫彩空间，在每个色彩区间，都会喷射主题颜色的颜料，跑者们身上的颜料在紫光灯的照射下变成荧光色。经过全程6个色彩空间的洗礼，每一位参赛者身上都是色彩缤纷的荧光色，闪耀发光，在黑夜中尽情绽放，点燃激情，在疯狂的跑道上留下急速身影，欢喜与期待，兴奋与喜悦，忘记烦恼，跟着音乐尽情挥洒青春。

冲过终点线后，精彩正酣。一场激情四射的大型电音 PARTY 隆重开启。一场狂欢派对少不了顶级 DJ的大力加持，现场请到国外知名 DJ 用震撼的音乐激起跑者们最后的激情，在 ILLUMI RUN 终极狂欢派对中尽情的释放。跑者们享受著彩虹雨的洗礼、沈浸在狂热的人海与强劲的音浪当中，现场的气氛也瞬间推至高潮，用色彩、用尖叫、用呼喊尽情释放自我。

[活动预告]

2016年ILLUMI RUN带来了八场“空前绝后”的炫彩夜跑盛典，将欢乐持续漫延，为中国跑者们带来集合跑步、色彩、电音、热舞、游戏互动、充满无限乐趣的炫彩世界。继5月14日广州首站，全国已经陆续举办了7站，接下来让我们一起期待并关注2016 ILLIMU RUN的最后一站。

LLUMI RUN官方网站： http://cn.illumirun.com/

ILLUMI RUN官方微博：@ILLUMIRUN

ILLUMI RUN官方微信：ILLUMIRUN