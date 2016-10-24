贝尔德任命Lydia Xu为中国投资银行业务负责人

上海2016年10月24日电 /美通社/ -- 贝尔德是一家员工所有制的国际金融服务公司，今天宣布任命Lydia Xu担任董事总经理，在上海负责中国投资银行业务。徐女士在职期间将负责公司在销售板块的业务，联络扩展中方的收购者，包括战略性收购者，同时也将负责为中国企业和私募股权投资公司寻求资产出售，新投资或债务再融资等业务提供咨询工作。

徐女士在加入贝尔德之前曾担任毕德投资的董事总经理。是一名经验丰富的投资银行家，在金融行业有15年的跨境并购经验，为制造业，化工，汽车和医疗保健的交易上提供有建设意义的咨询。她的客户包括阿海珐，安盛私募股权，巴斯夫，巴德医疗，唐纳森，赫力仕集团，江森自控，生命科技，麦格纳，密里博、施耐德和西门子VDO。徐女士是中国欧洲-上海谢尔曼国际工商学院的工商管理硕士，也拥有北京大学数学系学士的学位。

“我们十分高兴Lydia决定在贝尔德延续她成功的事业。”贝尔德分管全球并购负责人Chris McMahon说“贝尔德与中国，乃至大亚太地区的重要战略收购者以及私募股权投资公司都有成熟的关系，Lydia的背景和专业知识与我们的团队非常的契合。”

“亚洲的收购者持续将收购寄望于欧洲和美国的时长，而贝尔德提供的锚定服务是为收购者提供帮助的不二选择。贝尔德全团队协作，服务覆盖的地理位置广阔，同时在深度上提供独到的见解，以上在为我们的客户提供服务时都是切实的优势。随着Lydia的加入这个本就实力坚实的平台，我们非常有信心，同时也为我们在亚洲市场，尤其是在中国市场的增长机会感到兴奋。”

Xu女士补充说，“贝尔德有着老牌坚实的信誉，并且信誉值在不断地增长，尤其是针对全球性中间市场销售方面，能够提供卓越的顾问服务。我很高兴能够加入这个良好的投资银行平台并且担任职位，以加快公司在该地区正在进行的交易流程。”

Brian McDonagh，贝尔德全球投资银行业务联席主管说，“特别是在亚洲，我们要继续建立我们的环球足迹，这里是贝尔德的最高战略重点区域。我们很高兴能够吸引到像Lydia这样的资深并购银行家带领我们在中国投入更多的努力，进一步加强我们在该地区的存在和成就。”

贝尔德在过去几年间，着重投资发展建设其全球并购平台，现旗下拥有260位投资银行家，业务网覆盖美国、中国、日本和整个欧洲，澳大利亚，巴西。并且与印度多家银行有战略联盟关系。2015年，公司在英国扩充了工业、医疗和消费等领域的覆盖面，并且增强了在DACH地区（德语系国家，德国，奥地利，瑞士）的高级顾问团队。今年夏天，贝尔德宣布了与巴西合伙人的战略合作关系，扩展了巴西市场，并在美国任命了两位高级银行家，增加两个子部门，分别覆盖餐饮与物流运输两个领域。

随着以上平台建设投入，贝尔德的交易流量得到增长，并更加的全球化，尤其是越来越多的亚洲收购者开始寻求在美国和欧洲进行收购交易。截至2016年9月底，中国年初至今的海外并购交易数量和交易金额相较去年同期分别增长了42%和147%。在过去的一年中，通过贝尔德的咨询，有几项重大的收购交易得以达成，比如说，上海家化（集团）收购英国最大奶瓶公司汤美天地部分股权，日立工机全资收购德国电动工具制造商麦太保公司的交易，欧姆龙收购美国机器人公司爱德普