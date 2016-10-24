山姆20周年再布局20新店

斥资4000万元升级全球销售第二门店

深圳2016年10月24日电 /美通社/ -- 高端会员制商店山姆会员商店宣布，北京石景山店近日完成了斥资4000万元的升级项目。作为国内目前高端会员制商店的领导者，山姆会员商店看好中国市场，还有近20家已经初步选址的项目正在有条不紊推进当中，在即将到来的高速发展期继续强势引领市场。

秉承“会员第一”的经营理念，山姆会员商店不断提升购物环境。于2003年开业的北京石景山店近日完成了4000万元投资的升级改造，这也是山姆会员商店20年来最大的一次门店升级项目。该项目引进多个与美国相同标准的新式先进大型后补式冷藏柜以提升商品品质和新鲜度；根据购物习惯安排品类位置，让会员更便捷地查看商品信息，打造更合理的购物动线；大面积提升配套租赁区域，增加餐饮、儿童娱乐及其他生活服务类商户，以提升会员一站式购物体验。



山姆北京石景山店



引进多个与美国相同标准的新式先进大型后补式冷藏柜以提升商品品质和新鲜度

山姆会员商店首席运营官文安德（Andrew Miles）表示：“自1996年进驻中国以来，山姆会员商店一直以卓越的商品品质、会员服务和购物体验而引领国内会员制业态的发展。目前在12个城市开设了14家会员商店，拥有近180万名会员。近几年我们不断调整，以更好地满足会员需求，例如增加直接进口商品和山姆自有品牌Member’s Mark（会员优品）商品的比例。我们也会不断通过门店升级、提升商品品质和服务等回馈会员，充分体现‘更好生活尽在山姆’的服务理念。”

升级后，会员将能在更舒适的购物环境中体验山姆优质优价的商品。山姆会员商店一直以提供高品质的商品而享有盛誉，其中以直接进口商品和Member’s Mark最受会员欢迎。直接进口商品由山姆全球采购团队从超过30个国家的原产地精选而来，极大满足了近年来会员对进口商品的需求。Member’s Mark是山姆会员商店与优质供应商直接合作，减少中间环节，在保证品质的同时又将会员价值最大化，也因而得到了会员的认可。过去几年，从不到100种品类发展为现在400多种几乎覆盖所有品类的山姆会员商店标志性产品。此外，近两年来，山姆在品质管控上引入更为标准化的执行策略，生鲜商品实现了质量标准卡100%全覆盖。

随着会员日益剧增的多渠道购物需求，山姆会员商店全面积极开拓和优化其线上购物方式，除自有网络购物平台和Apps外，山姆会员商店于10月21日正式进驻京东电商平台，从而将高品质高性价比的山姆商品辐射至全国范围。

文安德表示：“随着城镇化进程、中产阶级数量的发展、居民可支配收入的增加以及会员对我们的信任和喜爱，我们对在华的加速发展充满信心。目前，近20家已经初步选址的项目正在有条不紊推进当中,明年我们将新设五家门店，其中有一家在北京顺义。我们将继续提供高品质和高性价比的商品、舒适的购物环境和真正贴心的会员服务，保持在市场获得更持久的成功。”

适逢山姆20周年店庆，山姆会员商店将通过三波感恩回馈活动与会员同庆。从10月21日到10月30日进行20周年感恩回馈活动第一波，邀请会员到门店品尝20多种美国及欧洲进口商品，同时也联合了多个高端消费品牌，例如悦榕庄集团，宝马、奔驰和沃尔沃等在部分门店为会员提供额外专享优惠。此外，北京石景山店将于10月29日举办升级项目重装开业，邀请会员到店直观地感受山姆引以为豪的高品质商品、卓越会员服务和一站式购物环境。届时门店将举办一系列活动，如舞狮、手语表演与会员切蛋糕、拨栗子比赛等，并推出多个会员尊享优惠。