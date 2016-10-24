不止半价！全棉时代携手天猫开启双11新零售时代

深圳2016年10月24日电 /美通社/ -- 从每年不断攀升的交易数据来看，双11购物狂欢节，已成为了人们最值得期待的日子之一。马云提出“新零售”概念后，今年双11愈发引人注目。全棉时代，紧随发展趋势，携手天猫，以“棉·show”为主题，发力新零售模式。10月21日起，参与预售活动，不仅真正好货，真正五折，更有150万好礼相送。

多样化技术革新新零售“双11”引人期待

双11购物狂欢节，已成功举办7年。从2009年淘宝商城的小范围促销，发展到全球范围内的购物盛典，人们对双11的热情甚至已超越了部分传统节日。今年10月，马云在云栖大会上提出“新零售”概念，使得今年的双11愈发引人期待。

今年双11，阿里将进一步提升狂欢晚会的含金量。不仅邀请有着美国“超级碗之王”称号的大卫・希尔担任总导演，更打造直播矩阵，届时将有超过500个国际品牌进行线上明星直播。

另外，值得一提的是，在手机端的应用上，阿里更推出了基于大数据分析的“千人千面”系统，针对不同用户的年龄和消费习惯，生成不同的引导页面，这不仅能降低消费者的筛选成本，更能极大的提升商家的转化率，促进成交达成。

全棉时代抢占天猫一环资源位全网仅10余品牌入选

全棉时代自创立以来，一直坚持线上线下互为促进、同步发展的策略。从品牌建立的第一天起，线上线下结合物流的新零售就是全棉时代一个重要的发展战略。

去年双11，全棉时代最终销售额高达1.26亿。全棉时代天猫旗舰店超越 HUGGIES 好奇、好孩子、帮宝适等官方旗舰店，稳居天猫双11母婴尿片/洗护类销售TOP1，并在母婴总类目销售额中超越优衣库和GAP，位列第三。

今年，全棉时代获取了双11互动狂欢城一环资源位，全网入选品牌仅有10个左右，均为天猫筛选同品类一线品牌。为答谢广大用户，全棉时代不仅准备了丰富的到店互动游戏，在预热期间，更可通过到店互动获取红包、礼品等。

五折预售火热开启下单更有棉礼相送

全棉时代舒适、健康、环保的产品理念，一直反映在其优异的产品品质上。从选材、设计、到生产过程，全棉时代始终保持着较高的水准。严苛的流程化管控，一方面提升了产品的品质，但另一方面，也使得商品的价格相比化纤、纸制品缺少优势。一年一度的双11半价活动，对于广大棉粉而言，更是翘首以盼的“囤货时节”。

10月21日起，全棉时代优选人气商品于天猫旗舰店正式开启预售。纯棉柔巾、婴儿长袍睡袋、婴儿服、全棉表层卫生巾等全部半价预售。此外，针对最先参与预售的顾客，全棉时代在五折的基础上另有棉礼相送。

以纯棉柔巾为例，6包装6提专柜价648元，双十一价仅需324元，参与预售活动，还可享受30远定金抵55元的优惠。针对前200名下单的顾客，还可赠送全棉梭织布衣物收纳盒+女士毛圈束发带（总价值326元），综合优惠，力度空前！



全棉时代婴儿纯棉柔巾6提预售到手价304元

全棉时代双11狂欢节预售节点

预售开始：10月21日0点

支付定金时间：10月21日00:00-11月10日22:00

支付尾款时间：11月11日01:00-11月11日23:59

PurCotton全棉时代双十一必囤棉品：

婴儿纯棉柔巾

手帕装纯棉柔巾

水洗纱布浴巾

婴儿长袍睡袋

女士全棉一次性内裤

奈丝公主棉爽超吸卫生巾

男士中长筒商务袜

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