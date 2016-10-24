2016波士顿科学“妙手医心”微故事征集活动完美收官

聚焦微创医学“微而不凡” 鼓励跨界创新“医术之美”

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月22日，波士顿科学（Boston Scientific，纽交所代码：BSX）2016医术之美 -- “妙手医心”微故事征集活动在京举行隆重的颁奖盛典暨优秀故事摄影展示活动。作为我国微创医学科普宣传又一次跨界联合创新实践，该活动在国家卫生计生委宣传司指导下，由波士顿科学公司联合健康报社共同举办。今年度的活动以“妙手医心”为主题，生动挖掘创新医术、仁爱医道的故事，并用纪实摄影镜头捕捉微创医师“妙手”之美的独特视角，在展现微创医学带来的医疗革新的同时，促进了公众对微创医学的认知和创新疗法在中国的普及。波士顿科学凭借其在“妙手医心”微故事征集活动中展现出的出色的活动策划及组织能力，在同期举办的2016健康科普创新大赛上喜获“最佳组织奖”。



妙手医心十佳微故事获奖者及颁奖嘉宾合影

活动自今年4月启动以后，陆续收到来自全国各地医院的近百篇微故事投稿，经由全国权威微创医学专家、主流媒体代表、人文艺术专家等的评审，最终来自北京、上海、成都、武汉、西安、绵阳6个城市的10则微故事荣获本次活动优秀微故事殊荣。为了以视觉化的手段如实还原入选医师的精湛医术与仁爱医心，活动还特别邀请到了中国新闻社高级摄影记者，专程走访入选医师所在医院，以纪实摄影镜头捕捉微创医师的“妙手”所诠释出的微创医学之“微”、“精”、“妙”，展示了微创医学挽救生命的“不凡之力”。

近年来，微创疗法凭借其创伤小、疼痛轻、恢复快、愈合好等特点，突破了医学领域中的许多治疗极限。微创手术带来的益处无疑是革命性的进步。但要如何让更多人了解和认识到微创医学的先进与高效，依然任重而道远。对此，本次活动的主办方健康报社社长邓海华表示：“媒体有责无旁贷地担负起传播和鼓励‘创新医术、仁爱医道’的职责与义务。我们希望通过这次聚焦微创的跨界尝试，提高社会公众对微创医学的关注和认知，激发起中国医疗行业追求创新医术的热情，同时也增进人们对微创医师群体的尊重、认可与感恩。”

本次活动的评审委员会专家，上海交通大学第一人民医院副院长夏术阶教授表示：“‘妙手医心’微故事征集活动，获得了来自全国各大医院和医生们的热烈响应。近百篇投稿为我们讲述了众多颇有匠人精神与人文情怀的医生故事。这些故事不但全面呈现了微创医师们精湛娴熟的医术，更折射出他们心中仁爱医道的光芒。在带给我们惊叹与感动的同时，也让我们坚信，中国的微创力量已呈蓬勃发展之势。”

作为波士顿科学“创新冲击波”企业战略计划的重要组成部分，波士顿科学副总裁兼北亚区总经理王欣先生对活动评价表示：“自2015年以来，波士顿科学‘医术之美’跨界创作项目希望通过多样化的方式，助力更多中国患者了解前沿微创医学所带来的医疗革新与益处。未来，我们将持续以切实有效的行动提升公众对微创疗法的认知，推动中国医疗行业的创新发展。”

在本次活动现场，同期举行了2016“妙手医心”微故事征集活动的摄影作品展，并同期发布了“妙手医心”微故事摄影作品集，以配合全国范围内更广泛的公众科普。

关于波士顿科学

波士顿科学公司承诺为生命而创新。我们致力于创新医疗解决方案，改善全球患者生活。三十多年来，波士顿科学始终引领全球医疗技术行业的发展，通过提供各种广泛的高性能医疗解决方案，满足广大患者亟待满足的需求，降低医疗保健成本。更多详细信息，请访问公司网站：www.bostonscientific.com。

关于波士顿科学在中国

波士顿科学于1997年在上海设立中国区总部，目前在北京、上海、广州设有分公司以及研发中心。公司核心业务范围涵盖心脏介入、结构性心脏病、心脏节律管理与电生理、内窥镜介入、外周及肿瘤介入、泌尿与盆底健康、呼吸产品等。秉承创新引领者的传统，通过提供预防、诊断、治疗等高品质的医疗产品及服务，波士顿科学致力于成为一家最具创新活力、最贴近中国医患需求的国际医疗科技公司。更多详细信息，请访问公司网站：www.bostonscientific.cn。

关于“医术之美”跨界创作项目

为了促进公众对微创医学的认知、鼓励创新微创疗法的普及，2015年波士顿科学公司发起我国首个微创医学与艺术跨领域创作实践项目，旨在用艺术视角诠释微创医学的“微”、“精”、“妙”，帮助大众理解快速革新的微创医学、提升健康管理认知水平。2016年，在国家卫生计生委宣传司指导下，波士顿科学携手健康报社延续“医术之美”跨界创作，创新诠释微创医学 “微而不凡”的医美精神。