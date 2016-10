孟山都和陶氏益农达成EXZACT精准基因组修饰技术平台全球许可协议

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 孟山都公司 (NYSE:MON) 与陶氏化学公司 (NYSE:DOW) 全资子公司陶氏益农宣布,双方就 EXZACT™ 精准基因组修饰技术®平台达成全球非独家许可协议。根据协议,孟山都获得该项技术的使用许可,用于新作物解决方案的研发及商业开发。

EXZACT精准基因组修饰技术由陶氏益农与 Sangamo 生物技术公司合作开发。陶氏益农拥有该技术在植物应用领域的独家许可,该技术的应用推动了作物性状的改良及新品种的开发。

孟山都公司生物技术总监 Tom Adams 博士表示:“锌指核酸酶是一项被业界广泛认可的基因编辑技术。孟山都非常高兴能获得此项技术的授权许可,利用该技术开发新作物品种,为农民提供更多的解决方案。通过此项技术的授权,结合公司现有研发平台及其它授权技术,将助力公司在这一新兴领域的研究取得新的突破。”

陶氏益农研发部副总裁 Daniel R. Kittle 博士表示:“EXZACT技术为农民带来了新一代优良的作物品种。EXZACT技术被孟山都等行业伙伴广泛采用,将推动新解决方案的开发,帮助种植者提高种植效率,增加盈利。

基因编辑技术,及包括锌指核酸酶 (ZFN) 在内的一系列新兴基因组编辑技术,是实现农业突破的关键科学工具。孟山都相信基因组编辑技术将使植物育种家更有效地培养出更优良的杂交品种,并助力植物科学家实现植物生物技术领域的新突破。

协议的其他条款未予披露。

英文阅读

MONSANTO AND DOW AGROSCIENCES ANNOUNCE GLOBAL LICENSING AGREEMENT ON EXZACT PRECISION TECHNOLOGY GENOME-EDITING PLATFORM

http://news.monsanto.com/press-release/corporate/monsanto-and-dow-agrosciences-announce-global-licensing-agreement-exzact-pre

