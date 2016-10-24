联合国开发计划署举办亚太地区可持续发展目标知识分享

曼谷2016年10月24日电 /美通社/ -- 联合国开发计划署今日于曼谷召开了“可持续发展目标亚太地区知识分享会”，来自亚太地区36个国家的150多名代表和发展领域专家出席了会议，就如何将可持续发展目标纳入国家规划和各国财政预算展开探讨。

联合国助理秘书长、联合国开发计划署亚太局局长徐浩良指出：“这是一个分享经验与知识的平台，旨在帮助我们加速实现可持续发展目标在各国的落地。我们的目标是将2030年可持续发展议程的愿景尽快落实到实际行动中。”

本次会议鼓励各国代表在可持续发展目标的规划、财政预算和筹资方面探索更新、更全面的方法，以推动可持续发展目标本地化，更好地落实2030年可持续发展议程。他们还将研究如何达成一致承诺，加强伙伴关系和改善数据监测评估，将个别国家的成功经验分享并推广到其他国家，作为借鉴参考。

徐浩良表示：“目前所取得的进展让我深受鼓舞。几乎每一个亚太地区的国家都已开始将可持续发展目标纳入国家发展规划及立法当中。”

巴基斯坦国民议会一致通过决议，将2030年可持续发展议程及可持续发展目标纳入其国家发展方案中。目前，印度尼西亚正根据可持续发展目标与其国家发展计划之间的共通点，制定国家及地方层面的各项实施方案。

徐浩良强调：“亚太地区有60%的世界人口，并占全球 GDP 总量40%。亚太地区制定的政策与决定将会影响整个世界。我相信本次活动并将会为各国在积累和分享实用经验方面奠定良好的基础。

10月21日至28日，联合国开发计划署将在曼谷主办为期一周的“亚太区可持续发展目标论坛”，其中“可持续发展目标亚太区知识分享会”是论坛重要活动之一。论坛还特别举办了探讨青年如何参与实现可持续发展目标的活动，以及关于发展筹资方面的会议，并在会议中重点讨论了各国如何调动可持续性转变所需的资金问题。