“聚焦并购，资本折叠”：2016中国投资年会将在京盛大开幕

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 2016年，中国经济结构改革和产业升级加速。



2016中国投资年会

传统企业依托资本市场，加强资源整合，进而优化产业布局，助力传统业务的脱胎换骨。

根据投中研究院统计数据显示，截至2016年三季度，涉及中国企业的并购交易总额超4200亿美元，基本与2015年持平，其中IT、互联网与制造业作为并购市场热门行业，占据超40%市场份额。经济结构转型和产业升级的大力开展，促使传统产业的行业布局不断加快资源整合、流动，促使低附加值产业向高附加值产业转移，部分传统产业借助并购实现核心技术的积累。

国企改革热度重现，企业间兼并重组不断，核心竞争力得到巩固加强。同时，中国企业并购重组也呈现出不同以往的新特点、新变化和新趋势。

另外，海外并购的迅猛发展。随着“一带一路”战略的稳步推进，跨境并购利好政策不断出台，推动了中国买家主导的跨境并购呈现逆市上涨势头。数据显示，三季度交易金额近2000亿美元，超过2015年中国跨境交易全年总量，其中，对于非必需消费品、金融和 IT 等新经济领域的并购占主导地位。

2016年，不仅是企业并购的机遇之年，同时也是整个股权投资行业发展的契机之年。传统企业的融合带来了哪些机会与变化？未来又将如何重塑？政策利好之下，创业企业如何借助资本成功站上风口？

11月17日-18日，“2016中国投资年会·北京”将在北京JW万豪酒店隆重举行。本次年会以“资本折叠”为主题，聚焦并购、上市公司转型、夹层基金投资等领域，为资本市场的各方参与者构建交流平台，梳理资本上市公司、VC/PE和创业企业之间的交错折叠。本次盛会，主办方投中信息和投中资本共同邀请了业界极富影响力的投资名宿、150余家上市公司、数百家投资机构及海内外创新企业等汇聚一堂，共襄盛举。

目前，“2016中国投资年会·北京”正在紧张筹备之中，陆续发布的年会亮点也必将带给了大家无限的惊喜和期待。

亮点一：群英荟聚名家云集

中国投资年会是投中信息的重要活动品牌，在业内享有盛誉，也被公认为是 VC/PE 重量级大腕出席人数最多的盛会之一。从目前流出的嘉宾名单看，有来自上市公司的梅泰诺董事长张志勇、华谊嘉信董事长刘伟、易车网董事长李斌、东方弘泰总经理马云涛；来自宜信财富全球地产母基金管理合伙人张鹏；来自投资机构的晨晖资本创始管理合伙人晏小平、景林投资管理合伙人王浩、澳银资本董事长熊钢、鼎晖投资夹层基金创始合伙人胡宁、KKR董事总经理季臻、君联资本董事总经理王俊峰；也有来自券商的东方花旗董事总经理黄健、国金证券执行董事吴晓罡等，各界知名人士届时将汇聚一堂，熠熠生辉。

亮点二：神秘嘉宾倾力助阵

本次北京年会的主题为“资本折叠”，探索的是在资本层面，上市公司、VC/PE和创业企业之间的交错折叠。这与不久前获得第74届雨果奖最佳中短篇小说奖的《北京折叠》有异曲同工之妙。想知道从科幻角度如何解析资本市场吗？那就快来关注投中年会吧，届时将有神秘嘉宾出席。

亮点三：思想交织议题丰富

本次年会设置了“跨境并购未来趋势”、“夹层基金的中国式发展”、“上市公司转型”、“投后管理”等诸多巅峰对话，来自投资行业、企业界和创业圈的众多名家将围绕当前市场热点话题，进行深入详细的互动讨论和思想碰撞。

亮点四：夹层基金报告火热出炉

本次年会中，2016年度《中国夹层基金发展研究报告》也将进行发布。该报告由投中研究院联合相关机构和媒体，经过数月调研而成。这也是继2014年投中研究院发布《中国夹层基金发展研究报告》后，时隔两年的重量之作。

亮点五：投中年度榜单重磅来袭

年会期间，备受业内关注的“投中年度榜单”将在现场发布。届时，“上市公司最佳买方并购服务中介机构”、“上市公司最佳并购服务中介机构”、“上市公司最佳并购服务中介机构”、“最佳 PE/VC 夹层基金机构”等重要奖项评选将全部揭晓。

活动亮点不断，惊喜纷至沓来。然而这还不是全部，11月17日年会开幕，必将为大家带来更多看点和干货。11月17-18日，北京JW万豪酒店，投中2016中国投资年会·北京与您共同期待。