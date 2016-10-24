中美冠科生物最新研发出用于肾病研究的体内研究平台

北京和台北2016年10月24日电 /美通社/ -- Crown Bioscience International (中美冠科生物技术股份有限公司) (以下简称 “中美冠科生物”，股票代码：6554) 是一家全球性的新药研发技术平台公司，主要提供肿瘤和心血管代谢疾病体内及体外药效测试服务、药物筛选、药物代谢分析及转化医学领域等研究服务。目前，已将一套用于肾病研究的体内研究平台推向市场。

这些平台包括一系列研发模型，有助于多种类型肾病的临床转化研究，比如多囊性肾病(PKD)和糖尿病肾病。

中美冠科生物心血管和代谢疾病(CVMD)研究资深副总裁汪亦欣博士表示：“中美冠科生物对肾病研究提供独特的点对点临床前研究支持。这使我们成为制药公司可靠的战略伙伴。由于目前对于多囊性肾病还没有治愈的方法，因此迫切需要有效的临床前模型，可以更好地支持药物研发的临床转化。”

中美冠科生物提供常规的肾病研发模型。它们可以自发产生多囊肾，并与患者的病征紧密相联，因此是药效学检测的优选模型，而且可以用来与现有的组织学数据相比较。

另外，中美冠科生物还提供独有的糖尿病肾病模型。这些模型产生的肾病是糖尿病并发症的一部分，从而复现了糖尿病患者中的肾脏并发症的情况，而这种情况是2型糖尿病患者肾衰竭的一个主导因素。因此中美冠科生物的这些模型用于转化医学的价值是绝无仅有的，因为它们不仅可以用于评估肾脏并发症的临床疗法，而且同样适用于糖尿病人的高血糖症。这些特性使得这些平台具有独特的价值，尤其适用于研究解决代谢类疾病的许多复杂病征。

中美冠科生物子公司美国PreClinOmics公司的总经理兼首席科学家Van Jackson 博士介绍说：“我们体内研究模型的深度和广度让我们可以支持肾病临床前研究的许多不同方面，这使中美冠科生物成为这一领域的领导者。”

中美冠科生物将在11月15-20日于芝加哥举行的肾脏关注周2016（Kidney Week 2016）会议上介绍这个肾病研究平台。如果想要了解中美冠科生物关于心血管和代谢类疾病不断更新的研发模型及相关服务，请登陆www.crownbio.com。