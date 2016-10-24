首家跨境进口云服务平台优匙搭建“新零售”快车

广州2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月，在杭州举行的云栖大会上，阿里董事局主席马云表示，阿里明年起将不再提“电子商务”这一说，因为“电商只是一个摆渡的船。”而新零售则是马云演讲中断言将取代传统电商的商业模式：“未来10年、20年，新零售将取代电子商务这一概念，这是线上线下与现代物流结合在一起创造出来的新的零售业，这个模式将会对纯电商和纯线下带来冲击。”

在经历了一段加速快跑期之后，当前，中国零售线上线下同时面临增速压力，这也使得线上线下全渠道融合自然成为创造新增长的动力。小米、当当网、亚马逊等电商领域翘楚纷纷开设实体店。与此同时，万达、宜家家居等线下传统零售企业巨头也在往线上延伸。就整个零售业来说，线上和线下的边界越来越模糊，竞争不再来源于线上和线下的模式，而开始回归到零售的本质：谁能更高效地服务消费者。

而面对这一转变，首家跨境进口全链条云服务平台优匙认为，中小企业电商或是新进创业者，要想抓住这个“机会”，一是要找对领域，二是要用对技术。

新零售的最大趋势是线上线下相结合，走向混合、融合，通过精准化、体验为主的模式，了解消费者，满足消费升级需求。目前，国内消费需求持续呈现注重性价比、注重价值主张、持续实现地域扩围三大特点，并因此带动在线海外购物趋势：中国海淘消费频率从去年起整体呈增长趋势，2016年上半年跨境电商交易规模达2.6亿，与去年同比增长了30%，跨境进口交易规模达9072亿元。今年5月新政出台后，跨境进口零售电商行业在迅猛发展的同时，正式纳入政府监管。对于中小电商企业及新进创业者而言，现期进入跨境进口零售领域，有利好时间点，是非常稀缺的市场机遇。

虽然是红利风口行业，但跨境进口领域的自有难题也极为突出。跨境电商发展初期通常采用保税备货的方式进行商品上架，这种方式既可保证充足货源又可缩减成本，在满足消费需求的同时实现资金快速流转。但在新政下，囿于正面清单与通关单的两单限制，95%以上的保税备货商品无法进口。而倘若改为免除产品品类限制的海外直邮形式，则不论是包装、填充物，还是人工费、转运、清关报关费用都将大大提高。因此，过渡期结束后的电商之争，供应链是核心，是否能够拥有技术优势的整合型供应链成为竞争关键。

机遇之下怎么变？

目前，巨头都在加大对跨境进口行业投入的深度和广度，布局商业形态与智慧仓储物流体系。但多数中小电商与新进创业者没有足够的技术资金去搭建自己的供应链体系，借助第三方平台成为必然趋势。

从2015年上半年开始，我国跨境贸易供应链服务公司已由崭露头角进入到快速发展阶段。其中，优匙平台在全国首次实现全链条、云服务，应用其科技优势击破行业痛点，开启智能化精准化销售运作，为中小企业甚至是个人进入跨境进口红利风口提供了完美通道。

首先，优匙打破传统单一或几个模块，完成跨境进口供应链全链条整合，彻底解决了行业痛点。其自主研发洋品链系统、商户综合管理平台及云 PE 海外物流管理系统，一方面，打通英国1000+的电商网站，100万+的欧洲品牌，1亿+的sku，这不仅意味着全球正品品牌都是优匙商家的供应商，还意味着商家可灵活优选，以最佳性价比配置商品，满足消费者的品质化、个性化需求；另一方面，整合货源、物流、仓储、支付、清关等多种资源，提供从欧洲到中国点对点物流配送服务、通关缴税服务。在优匙平台成功下单，系统会自动形成订单，英国商家发出的商品会直接进入优匙海外仓，商品的海外仓管理、境外清关、境内外物流、国内通关缴税等所有跨境电商环节由优匙来处理，商品即可以快速安全从英国直邮至消费者手中。商家用户不需要特别寻求物流合作伙伴、不需要自建海外仓，甚至不需要囤货，即可获取高效低廉的物流通道。

其次，优匙利用大数据产品库以及采购价格追踪系统、及强大的云端团队，完成智能化精准化运作，大大降低了从业门槛。大数据产品库以及采购价格追踪系统可进行自动化数据挖掘，针对各个商品追踪采购源网站的价格变化，形成历史价格曲线图及价格预警策略，为商家用户提供销售价格调整和打折囤货等操作建议；云端团队则运用多种开发技术及多项第三方技术整合，为商家用户提供 PC 端、移动端网站、APP和微商城的跨屏式销售，并提供全渠道选品推介、产品翻译和文案包装等软服务。即使英文零基础、缺乏技术、广告人才，甚至是一人团队，运营都毫无压力。

此次云栖大会上，富士康科技集团创始人郭台铭表示马云的演讲让他彻夜未眠，“蚂蚁虽小，聚合起来却可以扳倒一只大象，可能撼动的还不止是一只大象，所有的中小企业已经产生或即将产生巨大的变化。”未来趋势不可逆转，是否能够抓住机遇，顺应发展，在变中创造辉煌，决定权在我们每个人手中。

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