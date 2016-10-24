西安杨森启动“骨髓增生异常综合征警觉日”疾病宣传活动

上海2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月23日，西安杨森制药有限公司宣布启动“骨髓增生异常综合征世界警觉日”疾病宣传活动，旨在提高公众对骨髓增生异常综合征的认知。上海交通大学附属第六人民医院血液内科李晓教授在会上呼吁关注疾病早期症状，重视规范检测、准确诊断和精准治疗，从而降低骨髓增生异常综合征向急性髓系白血病转化的风险。



上海交通大学附属第六人民医院血液内科李晓教授

骨髓增生异常综合征是最常见血液系统恶性肿瘤之一，以骨髓无效造血、难治性血细胞减少、骨髓造血功能衰竭为主要表现[1]。国际研究表明，骨髓增生异常综合征的危险程度越高，越容易发展为急性髓系白血病，而且极高危患者的生存时间仅为0.8年（9个月）[2]。随着人口老龄化情况的加剧、检测水平的提高，我国骨髓增生异常综合征的发病率也在逐年攀升，并已经成为危害人民健康的严重疾病[3]。值得注意的是，骨髓增生异常综合征患者的中位发病年龄在65至70岁，而上海地区患者的中位发病年龄为58岁[4]，有年轻化的趋势。

然而，由于骨髓增生异常综合征早期症状不明显，我国公众对疾病的认知度有限，很多患者未能得到及时诊断与治疗。李晓教授提示，“如果中老年人长期或经常出现疲劳、呼吸短促、心慌、心悸，或者发烧、经常性感染、皮肤瘀伤、出血等症状，应尽早到血液科进行规范检测，通过血细胞检测、骨髓穿刺及活检、染色体检测、基因检测等相关检查尽早准确诊断是否患病，并判断疾病的预后。”

上海交通大学附属第六人民医院血液内科常春康教授指出，血液科医生会根据患者的预后分组，并结合年龄、体能状况、依从性等进行综合评定，为患者选择精准的治疗方案。目前，骨髓增生异常综合征治疗手段包括支持治疗、免疫调节治疗、去甲基化药物治疗、化疗、造血干细胞移植以及免疫抑制治疗。《骨髓增生异常综合征诊断与治疗中国专家共识（2014年版）》指出，高危患者使用去甲基化药物治疗，可以降低向急性白血病进展的风险、改善生存；低危患者如出现严重血细胞减少和输血依赖，也可应用去甲基化药物治疗[5]。



上海交通大学附属第六人民医院血液内科常春康教授

西安杨森制药有限公司副总裁郑磊女士表示：“从2014年起，我们每年都举办骨髓增生异常综合征疾病宣传活动。今年，我们希望通过启动‘骨髓增生异常综合征警觉日’疾病宣传活动，与合作伙伴携手继续提高公众对疾病的认知，帮助更多患者及早获得治疗，改善生活质量。未来，我们会继续通过提供创新的医疗解决方案、开展大众疾病教育、支持慈善援助项目为改善中国骨髓增生异常综合征患者的福祉而不懈努力。”

今年的“骨髓增生异常综合征警觉日”疾病宣传活动包含一系列线上、线下活动，例如支持骨髓增生异常综合征卓越优秀诊疗中心的患者教育活动、举办媒体沟通会、推广疾病信息图以及开展内部员工互动活动等。



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[1] 骨髓增生异常综合征诊断与治疗中国专家共识.中华血液杂志,2014;35(11):1042-1048.

[2] Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood, 2012, 120(12):2454-2465

[3] 马燕,许小平,林果为.骨髓增生异常综合征的流行病学研究进展.中华内科杂志,2010; 49(3):265-266.

[4] 中美联合上海市白血病协作组.骨髓增生异常综合征435例WHO分型和细胞遗传学分析.中华内科杂志,2008,47:464-467.

[5] 骨髓增生异常综合征诊断与治疗中国专家共识.中华血液杂志,2014;35(11):1042-1048.