苏州设计入股，毕路德借力资本市场创造发展新机遇

深圳和苏州2016年10月24日电 /美通社/ -- 苏州设计(300500)最新公告拟以现金方式收购毕路德51%的股权，这是苏州设计上市后的第一宗收购，为什么看中了毕路德？毕路德作为国内设计行业第一家被资本青睐的民营企业，有着怎样的市场价值？本次收购又将如何提升上市公司的设计业务影响力与综合实力？

苏州设计 -- 人居环境技术集成引领者



苏州设计 -- 人居环境技术集成引领者

苏州设计不但在江苏省内具备较强的综合优势，更通过多年经营发展，完善了建设工程产业技术服务体系，现已具备开展建筑工程设计全业务流程的资质，以及提供建设工程领域技术集成高端一体化服务能力。

毕路德 -- 中国环境设计高端品牌



毕路德 -- 中国环境设计高端品牌

毕路德是一家在设计行业知名的创意公司，创业十五载，以其优雅的设计作品，众多的国际奖项，和领导潮流的审美影响力被视为高端精品公司。但毕路德的未来市场价值远不止于此。

品牌历史

毕路德于2001年创立于加拿大，先后进驻了北京、深圳这两座洋溢着艺术气息的“设计之都”，并以此为基点开始了在中国市场的逐梦之旅。毕路德的创立缘起企业灵魂人物刘红蕾女士、杜昀先生对“至善和谐”的共同追求。身为毕路德创意总监的刘红蕾女士，是国内最具影响力的室内设计师之一，她凭借“思与境偕”的美学理念而广为人知，擅长将中国传统文化对“天人合一”的意境诉求融汇于现代生活的情境之内。而作为毕路德的总设计师，杜昀先生是“建筑景观一体化”理念的先行者，他开创性地打造了建筑、景观、室内紧密协作的团队体制，力图构筑人与自然和谐共生的意境之美。两位才华横溢的设计大师，均学成于清华，并在加拿大的工作过程中取得长足的实践经验。他们的相遇相知，为毕路德卓尔不群的设计实力奠定了基石，也将对“至善和谐”的无限向往融入到企业血脉之中。

业务范围

毕路德的主业是环境设计，毕路德专注于下面四大环境范围进行研究：

居住体验化方式的顶级产品：酒店环境

旅游吸引力创造的核心舞台：主题环境

办公现代化标志的空间特征：工作环境

生态凝聚力利用的价值表述：滨水环境

市场潜力

从未来的生活方式来看，这些环境都是有巨大市场潜力的需求方向。

酒店环境：酒店居住在未来甚至现在已经体现出远远超越需求性人居的传统市场。在未来泛酒店的生活方式里，由于方便交通和自由时间的发展驱动，人们对于居住的体验感会大大多于拥有感。

主题环境：主题体验目前正逐渐成为社会消费的热点，而且由于文化性主题满足了人们对日益消亡的文化差异的怀念，为了传递族群的特征，主题体验不仅让人们的好奇得以满足，甚至充当了族群文化的载体。

工作环境：近年迅速变化的办公场所，从功能性的场地需求演变为特定的社交环境。个人为中心的空间场景越来越被交流为目的的空间组合所取代。甚至We Work的出现，整个工作环境更像个大咖啡厅，从工作的场地转为产业链上下游的容器。

滨水环境：随着城市人口的高度聚集和以健康为核心的西方生活方式舒适度的影响，中国文明传统的对水的警惕和排拆，渐渐转为亲切和珍惜。城市原有的被交通设施和防洪设施隔绝的滨水岸线，成为市民休闲的凝聚性场所。特殊的技术和经验（如水淹性植物的生长）是这一生活场景形成的关键。

品牌效应

毕路德在过去的十五年中专致研究在上述各种环境中促进消费形成的场景，特别在这四类环境中积累了工作经验和方法论。不仅如此，在上述四类环境中，由于毕路德团队进入专项市场较早，充满激情而又敬业严谨对待每一次机会，现在已经行成了具有专业技术和市场影响力的品牌效应。

酒店设计 -- 毕路德的酒店设计已经成为大多数国际主流酒店品牌的指定设计服务供应商，其中包括洲际集团（IHG），凯悦集团（HYATT），万豪集团（MARRIOTT），喜达屋集团（STARWOOD），希尔顿集团（HILTON），雅高集团（ACCOR）等。与此同时，毕路德也为国内各大地产商设计酒店产品，如万科的深圳Edition（万豪旗下高端创意品牌），中航地产的肯尼亚内罗毕JW万豪（万豪旗下最高端商务品牌），保利地产的中山艾美（喜达屋旗下的高端商务品牌），万达地产的长白山假日度假村（洲际旗下中高端度假品牌）……

滨水设计 -- 毕路德的滨水环境设计在过去十年内的实践版图已遍布长江、嘉陵江、沱江、涪江、渠江、青衣江、汉江，柳江八江沿岸几百公里岸线，为银川、柳州、泸州、阆中、蓬安、苍溪、釐堂、遂宁、广安等二十多个城市构筑城市滨水新景近四千公顷。硕果累累的滨水景观杰作，不仅为中国的滨水岸线塑造出更引人入胜的图景，也成功为众多城市创造了无限生机，令“水泽万物”的愿景化为现实。优秀的滨水景观设计，不仅为城市谱写了独一无二的记忆，帮助岸线涵养完美和谐的生态，更通过艺术与商业的共荣，为城市地块创造了无限的增值空间……

体验设计 -- 毕路德的工作环境和主题环境也在市场上占有相当重要的地位。从八年前万达的长白山滑雪度假村到去年的恒大海花岛均有大量的毕路德团队作品，从深圳蛇口高端办公物业的代表 -- 招商广场到深圳盐田最新最高写字楼 -- 万科壹海城都毫无悬念的委托毕路德团队完成……

媒体赞誉

“毕路德的许多作品犹如一段旅程，将故事娓娓道来。它透过构筑富于诗意的空间，激发种种与环境相谐的感受。”

-- 《D+A》

“过去十年，毕路德的项目遍布中国超过一百个城市，改变了这些城市的面貌及气息，旨在透过景观设计与创新建筑，构建出完美整合的环境。”

-- 《Perspective》

“也许天真是成为一个优秀设计师的条件，但在经历了许多挫折和冷眼之后保留下天真是需要勇气和胆量的；也许执着是成功的必须，但付出千百次的失败后仍然执着,是需要恒心和毅力的。”

-- 《Interior Design》评刘红蕾

“它区别于杭州西溪湿地与四川邛海湿地，傲立于城市中央，服务于整座城市，在岁月的长河里书写着生态和经济和谐发展的主题。”

-- 旅游卫视《景观文化》评毕路德的四川遂宁五彩滨江路项目

行业地位

毕路德（BLVD）不仅为市场创造大量独到的项目，同时也是一支具有研究精神的团队。毕路德坚持创意设计是第一生产力的理念，而高品质的创意设计作品需要高质量的创意设计人才才能实现。毕路德15年来致力于打造具有核心竞争力的创意设计研发团队。目前公司拥有160余名中外设计师，有建筑设计、室内设计和景观设计3个团队，是一个完全国际化的创意工作环境，吸引了大量中外优秀设计人才加入团队。各团队的总监均有国外大型优秀设计企业工作的经验。各团队的技术带头人均为在团队中锻炼成长起来的且有自身特殊技术长项的设计师，这种团队构成在吸取大型国际企业的先进管理经验同时，培养团队自身的核心技术竞争优势，通过15年的积累，形成了一支既具有国际视野，又了解中国特色的具有核心竞争力的设计师队伍，作品得到了客户与市场的高度认可。公司的各类设计作品在国际和国内的设计舞台上斩获了众多奖项。

发展前景

面对中国设计行业日益激烈的竞争形势，建筑设计等工程技术服务行业正处于市场集中度由低向高发展时期，越来越多的设计企业正通过并购来实现快速发展和企业转型。

苏州设计自上市后在资产规模、技术水平以及品牌影响力等方面已具备一定优势，本次入股毕路德，有利于双方整合各区域业务和客户资源、拓宽专业领域范围、扩大资质优势、加强技术集成、丰富人才资源储备，释放协同效益，将毕路德在高端星级酒店、写字楼、滨水环境等细分设计领域内的影响力进一步扩大，增强毕路德的持续盈利能力，提高双方的综合竞争力。

更多内容，欢迎浏览毕路德官方网站：http://www.blvd.com.cn/