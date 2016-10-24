寻找清洁笑脸暨2016年中国清洁行业品牌盛会颁奖盛典在沪举办

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 历时近半年的慧聪清洁网“寻找清洁笑脸大型公益活动暨2016年中国清洁行业品牌盛会”于10月18日在上海喜来登酒店盛大举办。颁奖盛典现场延续一贯的高端时尚之风，高雅简洁的设计，力展作为清洁行业第一媒体的高度。会场设置了专门的签名拍照区、产品展示区等布局，炫目新颖的舞美灯光闪落每一处，如梦如幻的场景引来了嘉宾们的留恋拍照，形成一道靓丽的风景线。如此贴心精致的布局，让现场的嘉宾亲身感受清洁人的荣耀。
激动人心的时刻，近百位清洁行业企业代表在全行业商协会领导、精英人士与主流媒体记者共同见证。在现场雷鸣般的掌声中，年度巾帼魅力、行业杰出贡献人物、企业管理之星、保洁行业领军人物、品牌保洁服务商、十佳示范项目、国内品牌大奖、国外品牌大奖、优秀经销商、清洁设备五星钻石供应商、清洁用品五星钻石供应商、空气净化五星钻石供应商、清洁剂五星钻石供应商、洗涤设备五星钻石供应商、石材护理五星钻石供应商、最美清洁人十六大奖项一一揭晓，获奖企业或个人在大屏幕上醒目展示。铿锵如进行曲般的节奏，交错密织的闪光灯，将此刻的荣耀与喜悦定格。登上领奖台，接过沉甸甸的奖杯与荣誉，如同接下一份重任在肩，此刻魔都华灯初上，格外光照夺目。
本次盛会紧密而富有节奏的将品牌盛会活动精彩呈现给全行业，共襄行业盛事。其中包括奔跑吧清洁人运动会、高端交流酒会、高峰论坛、红毯秀、媒体见面会、颁奖盛典、上海之夜五场高规格的盛大活动分别汇聚分享、表彰、交流、合作的互动期许，与所有来宾一起畅谈、畅想行业发展之道。多年的厚积薄发铸就此刻的光芒绽放，台下团队的支持是有力后盾和心之所系。品牌盛会不是终点，只是起点。从这里出发，为梦想同行，握在手中的奖杯很重，却似乎离成功更近。
慧聪清洁网倾注全力为行业交流与合作搭建一个广阔的在线交易与品牌传播的优质平台，致力于推动行业健康发展，与企业家们一起深入合作、发展共赢。2016年举办的寻找清洁笑脸大行公益活动联合中清协筹委会与全国30+清洁行业协会，从基层做起，去挖掘身边最美清洁人的感人事迹，彰显当代清洁行业的正能量。
品牌盛会自今年5月启动以来，通过微信及pc报名、投票的方式吸人千万清洁人的广泛关注与积极参与，全国各省市协会的积极推荐更是将活动推向了一轮又一轮的高潮，获得了极大的品牌效应与市场影响力。颁奖盛典选址上海喜来登，目的在于彰显出品牌盛会参与嘉宾的气质与获奖者的荣耀与尊贵，让荣誉在此时此地激情释放。颁奖盛典汇聚行业商协会领导、领袖精英、全国清洁行业优秀品牌企业、协会、以及主流媒体记者1000多人积极互动参与，盛会闪耀魔都。全程为与会嘉宾打造一场心灵震憾的视听愉悦体验，成就清洁行业盛会规模与格调的新高度。
由慧聪清洁网主办的一年一度的清洁行业品牌盛会，携手行业产业商协会、专家学者、领军品牌、意见领袖与主流媒体，把脉市场发展现状，加强信息交流，为提升名优品牌的先锋影响力和买家忠诚度不懈努力，彰显品牌活动的公开、公平、公信的权威性，成为行业标杆盛会。
附注：寻找清洁笑脸暨2016年中国清洁行业品牌盛会获奖名单
保洁行业领军人物
品牌保洁服务商
十佳示范项目奖
年度国外品牌大奖
年度国内品牌大奖
年度产品环保 乐柏美商务用品
租赁商业模式创新 国邦清洁设备有限公司
清洁设备科技创新奖 杭州它人机器人技术有限公司
年度企业环保创新奖 佛山市芳菲丽特清洁用品有限公司
产品皇冠奖 上海丽施美垫业有限公司
创新品牌皇冠奖 香港卫诗乐国际有限公司
清洁设备五星钻石供应商
清洁剂五星钻石供应商
空气净化五星钻石供应商 上海琼楼环境科技有限公司
石材护理五星钻石供应商 佛山市南海区金境洪贸易有限公司
优秀经销商
年度巾帼魅力奖
行业杰出贡献奖
企业管理之星
最美清洁人