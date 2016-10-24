寻找清洁笑脸暨2016年中国清洁行业品牌盛会颁奖盛典在沪举办

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 历时近半年的慧聪清洁网“寻找清洁笑脸大型公益活动暨2016年中国清洁行业品牌盛会”于10月18日在上海喜来登酒店盛大举办。颁奖盛典现场延续一贯的高端时尚之风，高雅简洁的设计，力展作为清洁行业第一媒体的高度。会场设置了专门的签名拍照区、产品展示区等布局，炫目新颖的舞美灯光闪落每一处，如梦如幻的场景引来了嘉宾们的留恋拍照，形成一道靓丽的风景线。如此贴心精致的布局，让现场的嘉宾亲身感受清洁人的荣耀。



寻找清洁笑脸大型公益活动暨2016年中国清洁行业品牌盛会

激动人心的时刻，近百位清洁行业企业代表在全行业商协会领导、精英人士与主流媒体记者共同见证。在现场雷鸣般的掌声中，年度巾帼魅力、行业杰出贡献人物、企业管理之星、保洁行业领军人物、品牌保洁服务商、十佳示范项目、国内品牌大奖、国外品牌大奖、优秀经销商、清洁设备五星钻石供应商、清洁用品五星钻石供应商、空气净化五星钻石供应商、清洁剂五星钻石供应商、洗涤设备五星钻石供应商、石材护理五星钻石供应商、最美清洁人十六大奖项一一揭晓，获奖企业或个人在大屏幕上醒目展示。铿锵如进行曲般的节奏，交错密织的闪光灯，将此刻的荣耀与喜悦定格。登上领奖台，接过沉甸甸的奖杯与荣誉，如同接下一份重任在肩，此刻魔都华灯初上，格外光照夺目。



年度国外品牌大奖获奖企业合影

本次盛会紧密而富有节奏的将品牌盛会活动精彩呈现给全行业，共襄行业盛事。其中包括奔跑吧清洁人运动会、高端交流酒会、高峰论坛、红毯秀、媒体见面会、颁奖盛典、上海之夜五场高规格的盛大活动分别汇聚分享、表彰、交流、合作的互动期许，与所有来宾一起畅谈、畅想行业发展之道。多年的厚积薄发铸就此刻的光芒绽放，台下团队的支持是有力后盾和心之所系。品牌盛会不是终点，只是起点。从这里出发，为梦想同行，握在手中的奖杯很重，却似乎离成功更近。

慧聪清洁网倾注全力为行业交流与合作搭建一个广阔的在线交易与品牌传播的优质平台，致力于推动行业健康发展，与企业家们一起深入合作、发展共赢。2016年举办的寻找清洁笑脸大行公益活动联合中清协筹委会与全国30+清洁行业协会，从基层做起，去挖掘身边最美清洁人的感人事迹，彰显当代清洁行业的正能量。

品牌盛会自今年5月启动以来，通过微信及pc报名、投票的方式吸人千万清洁人的广泛关注与积极参与，全国各省市协会的积极推荐更是将活动推向了一轮又一轮的高潮，获得了极大的品牌效应与市场影响力。颁奖盛典选址上海喜来登，目的在于彰显出品牌盛会参与嘉宾的气质与获奖者的荣耀与尊贵，让荣誉在此时此地激情释放。颁奖盛典汇聚行业商协会领导、领袖精英、全国清洁行业优秀品牌企业、协会、以及主流媒体记者1000多人积极互动参与，盛会闪耀魔都。全程为与会嘉宾打造一场心灵震憾的视听愉悦体验，成就清洁行业盛会规模与格调的新高度。

由慧聪清洁网主办的一年一度的清洁行业品牌盛会，携手行业产业商协会、专家学者、领军品牌、意见领袖与主流媒体，把脉市场发展现状，加强信息交流，为提升名优品牌的先锋影响力和买家忠诚度不懈努力，彰显品牌活动的公开、公平、公信的权威性，成为行业标杆盛会。

附注：寻找清洁笑脸暨2016年中国清洁行业品牌盛会获奖名单

保洁行业领军人物

薄勇 天津市云浩物业管理有限责任公司

仇建波 深圳利尔阳光科技有限公司

丁常生 安徽双鹰物业服务有限公司

范良兵 武汉华星物业管理有限公司

卢波 武汉天润科技开发有限责任公司

胡杨芳 浙江蓝盾物业服务有限公司

李志弘 哈尔滨哈飞综利环境工程有限责任公司

徐德林 北京远望世纪环境科技有限公司

于明利 沧州市朗洁物业服务有限公司

张宁 武汉爱洁环境管理发展集团有限公司

周铁平 湖南净亮环境事业发展有限公司

张占俊 贵州爽净投资（集团）有限责任公司

品牌保洁服务商

湖南净亮环境事业发展有限公司

成都勇苧服务有限公司

长沙玉诚环境景观工程有限公司

广州市信诚环保科技有限公司

华之杰物业服务有限公司

惠州市晶亮保洁有限公司

湖南亮点易城环境科技有限公司

上海大雷鑫保洁有限公司

上海镜新保洁服务有限公司

上海鸿煊保洁管理有限公司

广州艾麦企业有限公司

陕西亿杰酒店物业管理有限公司

上海盛旺雅洁环境管理有限公司

上海至诚环境服务有限公司

天津市凤合物业管理有限公司

仙客来环境管理（上海）有限公司

十佳示范项目奖

北京远望世纪环境科技有限公司 用友产业园项目

黑龙江达新物业管理有限公司 黑龙江省人民政府项目

哈尔滨哈飞综利环境工程有限责任公司 中航工业哈尔滨轴承有限公司项目

杭州盛世行环境工程有限公司 湖滨银泰二期项目

杭州百斯特清洗养护技术有限公司 金华市第一百货集团股份有限公司项目

合肥鸿鹤物业管理有限公司 京冠北城华府项目

河南圆方物业管理有限公司 郑州大学第一附属医院项目

天津津滨联合物业服务有限公司 天津泰达科技发展集团科技发展中心项目

深圳市剑峰清洁服务有限公司 深圳市龙岗区龙岗街道市政道路龙城一标项目

年度国外品牌大奖

3M（中国）有限公司

哈高清洁系统（上海）有限公司

凯驰（上海）清洁系统有限公司

乐柏美商务用品

力奇先进清洁设备（上海）有限公司

沈阳拓真凯德瑞科技有限公司

坦能清洁系统设备(上海)有限公司

艺康（中国）投资有限公司

年度国内品牌大奖

安徽铭创环保设备有限公司

苍南县胜丰棉制品有限公司

东莞市美高清洁用品有限公司

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

广州市超洁亮清洁机械有限公司

聊城市东昌府区金易洁清洁用品有限公司

年度产品环保 乐柏美商务用品

租赁商业模式创新 国邦清洁设备有限公司

清洁设备科技创新奖 杭州它人机器人技术有限公司

年度企业环保创新奖 佛山市芳菲丽特清洁用品有限公司

产品皇冠奖 上海丽施美垫业有限公司

创新品牌皇冠奖 香港卫诗乐国际有限公司

清洁设备五星钻石供应商

北京万胜洁宝清洁科技有限公司

北京扬天机械设备有限公司

成都绿保清洁用品有限公司

佛山市奥科奇清洁设备科技有限公司

佛山市格美清洁设备有限公司

裕菖實業股份有限公司

合肥高美清洁设备有限责任公司

江苏洁路宝环保科技有限公司

上海东明玛西尔电动车有限公司

上海洁驰清洁设备有限公司

深圳市万盛隆清洁用品有限公司

清洁用品五星钻石供应商

北京博诺伟业塑料有限公司

北京灿新国际环境科技有限公司

苍南飞林清洁用品有限公司

长沙鹤林环保科技有限公司

佛山市施达清洁设备有限公司

山东鸿洁清洁用品有限公司

上海轩洁卫生用品有限公司

统汇生活用纸（北京）有限公司

天家清洁用品（上海）有限公司

清洁剂五星钻石供应商

北京日光精细(集团)公司

大连格利特生物科技有限公司

广州市百力仕酒店用品有限公司

上海和黄白猫有限公司

上海捷尼士表面处理科技有限公司

雄狮洗涤用品（上海）有限公司

空气净化五星钻石供应商 上海琼楼环境科技有限公司

石材护理五星钻石供应商 佛山市南海区金境洪贸易有限公司

广东华兴机械设备制造厂

广州吉安泥工贸有限公司

石大夫（上海）品牌管理有限公司

烟台奥亚石材应用技术有限公司

优秀经销商

北京志诚联合科技发展有限公司

长沙鹤林环保科技有限公司

苍南县马可清洁服务有限公司

善洁实业（上海）有限公司

上海梁玉玺清洁产品有限公司

上海远峰物业配套清洁用品有限公司

年度巾帼魅力奖

戴云 上海丽施美垫业有限公司

樊方瑞 长沙玉诚环境景观工程有限公司

耿钰沣 上海盛旺雅洁环境管理有限公司

梁红 平顶山市蓝鹰物业管理有限公司

陆美玲 上海兰升环境服务有限公司

陈晓花 上海万杰环境管理服务有限公司

任淑萍 武汉江城清洗服务有限公司

薛勤 上海镜新保洁服务有限公司

杨萍 天津市凤合物业管理有限公司

朱晓芬 深圳市洁亚清洁服务有限公司

周玉华 上海立章保洁服务有限公司

张雅菊 北京中雅汉洁清洗有限公司

行业杰出贡献奖

曹明高 上海蓝云保洁有限公司

陈乃邦 国邦清洁设备有限公司

傅清 武汉富海物业清洁有限责任公司

邝启湘 广州市超洁亮清洁机械有限公司

郭鹏飞 黑龙江达新物业管理有限公司

胡杨芳 浙江蓝盾物业服务有限公司

凌永富 上海至诚环境服务有限公司

王月国 中国清洁俱乐部

杨伟光 广东嘉得力清洁科技股份有限公司

周绍俊 贵阳冰清玉洁物业清洁有限公司

企业管理之星

樊国民 苏州泊林物业管理有限公司

李宝城 上海远峰物业配套清洁用品有限公司

于宝玉 北京万胜洁宝清洁科技有限公司

姚晓峰 昆山一月清洁设备有限公司

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