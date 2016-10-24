Intel中国行业峰会，exands商业Wi-Fi助力零售业数字变革

上海2016年10月24日电 /美通社/ -- 上周末，Intel中国行业峰会在珠海盛大召开，来自零售、金融、能源、医疗、交通等各行业的400多位专家齐聚一堂，共同探讨行业应用变革、转型和新技术潮流。知名连锁品牌首选商业Wi-Fi运营商exands受邀展示了基于Docker技术的智慧零售门店的无线解决方案。exands创始人卢国鸣深入剖析了传统客商互动方案和客流分析在智慧店铺运营中遇到的挑战和痛点。



Intel行业峰会现场

近年来，随着电商崛起和全新消费习惯的颠覆性变化，连锁零售的运营受到极大的挑战。Intel行业合作与解决方案部零售行业全球总经理Jon Stine认为，下一代智慧零售业并非是传统零售+互联网模式，而是线上线下的深度融合，线下实体门店可以作为线上的延伸，采用类似电商网站的运营模式，门店是对线上电商的一种体验式呈现。这就是Phygital Store的概念。



exands创始人卢国鸣深度分析智慧门店变革

“目前各种智慧店铺的创新应用和设备如雨后春笋般层出不穷，但是普遍遇到了无线网络的瓶颈。不稳定、不安全的无线网络环境导致许多非常好的创新无法提供不中断的可靠服务。”卢国鸣点评道，“这一点对零售行业非常重要，从点单pad、CRM、后厨切配、商品展示到监控系统，任何的服务中断都会导致商家极大的经济损失和客户流失。在深耕零售行业的十多年里，对品质的极致追求是统一星巴克、哈根达斯、海底捞、耐克等顶级品牌持续支持exands的真正原因。”

此次珠海峰会上展示的Cloud Store Server解决方案，用一个小盒子，除了提供高度可靠的网络基础架构，还为CRM、客流分析、监控视频处理等系统提供接口和本地运算、存储和云端备份。



exands展示零售门店Cloud Store Server方案

卢国鸣说：“传统门店里设备众多，每一套系统都有一台主机，有了Cloud Store Server，所有的解决方案提供商可以将系统安装到这个小盒子里。这对商家来说，不管从硬件成本还是维护效率方面都得到极大的改善。而稳定可靠的Wi-Fi连接，又会让所有IT系统运行顺畅，为智慧店铺保驾护航。”

在商业Wi-Fi行业普遍亏损严重、变现无门的当下，投放广告的免费Wi-Fi商业模式已被证明是个失败。而exands已实现连年营收高速增长，创造了”蹭网就去星巴克”消费文化，成为零售业高品质无线解决方案的标杆。