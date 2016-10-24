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可穿戴体温计先锋“发烧总监”挺进院内监控领域

2016年10月24日 16:18 编辑： 经理人网编辑
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珠海2016年10月24日电 /美通社/ -- 智能硬件、可穿戴设备在2015年火热一年后，随着资本寒冬一起进入了沉寂调整期。既然是调整期，那不仅可以感到项目纷纷关闭的寒意，也能发现重新思考后继续寻求突破的选手们。睿仁医疗旗下的发烧总监智能体温计作为体温计可穿戴化的鼻祖，也在积极布局近日他们就发布了一款中央体温监测系统，正式进军院内监控领域。

展示中的中央体温监测系统
展示中的中央体温监测系统

10月21日，在中国珠海举办的中华医学会第21届全国儿科学术大会上，睿仁医疗展示了这套系统。它由发烧总监智能体温计、局域网路由、服务器、中央监视屏幕以及打印机组成，可以实现对整个住院病房所有病人的24小时连续体温监测，并将数据实时传输给护士或医生，还提供异常报警功能。

睿仁医疗的展台人头攒动
睿仁医疗的展台人头攒动

“有哪些病人或者受众需要这套系统呢？难道体温不是发烧了测一次就可以了么？很多人也许会有这样的疑惑。睿仁医疗的医学产品经理回答，“实际上在临床实践中，持续的体温监测有很多的应用场景，最常规的有两大类：

一是效率提升 -- 替代护士完成体温常规采集。在普通病房中，护士通常需要至少一天两次的体温测量和记录，在特护病房或儿科病房会频率更高。通常的流程是“一个个床位发放体温表-测量-回收-记录”，这样的工作会耽误大量的临床护理时间，十分低效；

二是应用于对院内感染控制比较敏感和高要求的科室。由于发热是感染的重要指针，也是常发性指针，对于发热的及早发现和预警，对感染控制的价值就不言而喻。当然，除此以外，基于医疗的复杂性和系统性，还有更多的应用场景有待我们发掘，睿仁医疗正在做这方面的工作，预期将来会有更多成果发布。”

这套系统在本次全国儿科大会上赚足了眼球，除了符合“互联网+”这个国家产业战略方向以外，很多医生们更是看到并认可了该系统的潜在临床价值。

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