全国人大代表张天任连续四年建议获回应 低速电动车喜迎政策春风

湖州2016年10月24日电 /美通社/ -- 全国人大代表、天能集团董事长张天任连续 4 年在全国“两会”上提出建议，呼吁规范、发展低速电动车的建议，受到行业人士和媒体的高度关注，这一建议得到了国家相关部门的正式回应，低速电动车产业即将迎来行业的春天。

近日，工信部网站公布了针对这一问题的建议答复。文件称：“工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部向国务院上报了《关于低速电动车管理有关问题的请示》，提出了‘升级一批、规范一批、淘汰一批’的工作思路，国务院领导已批示同意。”

在接受彭博社记者采访时，出差途中的全国人大代表、天能集团张天任在电话中表示，“中国地域辽阔，在二三线城市和广大的农村地区，低速电动车有非常旺盛的需求，长期以来，因为没有生产牌照，这个市场一直处于受抑制的状态，我在全国‘两会’上多次提出建议，希望国家能够开放政策，支持这个产业的发展。中央政府提出‘供给侧改革’，核心就是满足市场有效需求，这一政策响应了供给侧改革的要求，顺应了市场需求，将会大大促进微型电动汽车产业的发展。天能集团生产的微型电动汽车电池，在微型电动汽车生产企业中有良好品牌形象，市场占有率高达55%，接下来，我们将根据市场需求，合理调整产品结构，不断提高产品品质，加大电动汽车电池的生产力度，满足市场的需求。”

低速电动车，一般指使用铅酸电池为动力，行驶速度较低，续驶里程较短，成本较为低廉的一种短途车辆。在我国的一些三四线城市和城乡交接处，低速电动车正成为最符合民众出行需求的交通工具之一，近年来在部分地区快速增长，规模持续扩大。

按照工信部的文件表述，“升级一批”就是对于达到常规纯电动乘用车各项要求的低速电动车生产企业，支持其按照新建纯电动乘用车企业管理规定，升级为常规纯电动乘用车生产企业，引导低速电动车产业升级转型。

“规范一批”就是以推进供给侧改革、满足多样化出行需求、服务经济社会发展为出发点，尊重市场需求，在保障道路交通安全、维护消费者合法权益的前提下，对近年来出现的小型、低速、短途电动车这一类新生事物进行界定，制定相应产品技术标准，明确低速电动车产品应该满足的安全技术性能，建立健全低速电动车市场准入和监管制度，以及相应的使用管理措施，解决低速电动车无序生产、使用问题，引导低速电动车产业理性发展。目前，我部提出了《四轮低速电动乘用车技术条件》国家标准立项申请，国家标准化委员会已向社会公开征求立项意见，但相关部委对低速电动车按何种车型分类仍有较大分歧尚未达成一致意见，仍在协调中。

“淘汰一批”就是开展集中整治工作，依法依规坚决取缔和淘汰不符合要求的低速电动车生产企业和产品，净化市场环境，实现规范化管理。