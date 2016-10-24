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“大都会人寿中国健康日”登陆 G20 之城

2016年10月24日 16:50 编辑： 经理人网编辑
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前羽球世界冠军龚睿那与青少年分享运动大美

杭州2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月22日下午，前羽毛球世界冠军龚睿那出席“大都会人寿中国健康日”，在杭州市城北体育公园网羽中心与来自当地社区数百名青少年分享了羽毛球运动的乐趣，以及运动对健康生活的积极影响。

中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称：大都会人寿）浙江分公司总经理刘也亲临现场欢迎了参与活动的青少年和家长们，并与明星运动员龚睿那一同挥拍击球为活动开球。活动中，青少年们充满活力地进行了四组游戏，还有10名幸运儿与龚睿那展开了紧张又有趣的2对1对抗赛。

作为本次“大都会人寿健康日”明星运动员，龚睿那说：“作为一名职业羽毛球运动员，我深知运动对于健康生活的积极影响，让孩子们尽早了解运动的快乐与益处是很有必要的。我很高兴能够参与‘大都会人寿中国健康日’活动，带着孩子们一同感受羽毛球运动的乐趣，通过游戏和比赛向他们传递沟通与合作的重要性，并与他们分享我从中所收获的坚持、坚韧、快乐向上的运动精神，我希望这些会对孩子们的成长所有帮助。”

大都会人寿中国首席执行官谭强表示：“大都会人寿一直以来致力于推广健康的生活方式，并关注所在社区的健康发展。我们希望通过‘健康日’活动鼓励当地的孩子们积极参与体育运动，了解参加体育运动的益处，并帮助他们体会互相尊重、积极沟通与团队合作，促进他们身心的健康成长。”

这是继去年大都会人寿在广州邀请羽毛球双打奥运会冠军张雯洁与当地青少年交流互动后，大都会人寿在中国举办的第二届“大都会人寿健康日”活动。这一系列活动是结合大都会人寿世界羽联超级系列赛延伸推出，在亚太区各国家每年度巡回举办的青少年活动，旨在通过快乐互动的形式，引导青少年培养更加健康的生活方式，同时帮助他们了解参加体育运动所能收获的课堂外的人生技能。

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