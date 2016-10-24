“恒洁智能欢乐购”启动 让更多消费者体验中国智造

佛山2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月22日-11月19日，由恒洁卫浴发起的“恒洁智能欢乐购”在全国2000家恒洁卫浴专卖店和天猫、京东等线上旗舰店全面启动。消费者可以通过扫码报名，或关注恒洁卫浴官方微信进入活动页面，成为“中国品质鉴证员”后可获得由恒洁卫浴提供的智能电子优惠体验券或0元体验智能马桶名额，对中国智造进行品质鉴证。

“恒洁智能欢乐购”是2016年恒洁卫浴“智信中国”活动的重要环节，希望吸引消费者使用中国本土品牌的卫浴产品，并在使用过程中切身感受中国制造的品质，让消费者“鉴证中国制造，相信中国智造”。

六年质保体现中国制造自信

恒洁智能马桶从第一代储热式发展到新近推出的智能双Q系列，本着以用户需求为基础的原则，恒洁智能双Q马桶实现了技术与用户体验的全面升级，更为全球智能马桶树立了新标杆。



恒洁卫浴在国内市场首创性地推出了智能马桶六年质保服务

出于对中国制造的自信，恒洁卫浴于今年9月在国内市场首创性地推出了智能马桶六年质保服务，打消消费者对智能马桶的售后服务存在的顾虑，全面升级卫浴行业服务品质。该项服务已在全国2000多家恒洁卫浴专卖店开展，购买恒洁智能马桶（含智能一体机和智能便盖）的消费者，将获得“品质 VIP " 卡，享受长达六年的免费整机保修服务。恒洁卫浴将智能马桶的质保服务期延长到六年，既是对消费者的郑重承诺，也反映出品牌信心，这意味着恒洁卫浴不仅是技术创新的先行者，也率先进入服务和品质保障先行者的行列。

智能双Q展现中国智造品质

这次活动中，恒洁卫浴邀请消费者重点体验以 Q8 为代表的“智能双 Q ”产品。该产品不仅具有高智商（多项核心专利），更具有高情商（易用、实用和舒适），从消费者角度出发，用科技满足用户对马桶的功能需求，用人性化设计帮助用户切实解决问题。



恒洁智能双Q产品用科技和人性化设计满足消费者需求

“活水即热”、“水漩能”和“一键旋钮”是恒洁卫浴智能双 Q 产品的核心技术，这些“有温度的设计”在研发之初就是为了带给用户更多的关爱和舒适体验。活水即热技术，让智能马桶既能对活水瞬间加热，又能精确温控，使用户免受水温忽冷忽热之苦；稳定水漩能冲水技术，既能令冲力不受断电、低水压的影响，又能同时满足冲力强劲和节水的双重要求；一键智控技术，既能个性设置水温、力度，又顾及到不同用户群体对操作便捷性的需求。

恒洁卫浴目前掌握近300项卫浴核心专利，一直积极参与国产智能卫浴行业升级，并推动这类产品在中国家庭的普及。以“恒洁智能欢乐购”为开端，恒洁卫浴在2016年继续开展“智信中国”活动，让更多人关注从中国制造到中国智造的升级，让更多消费者信赖和选用国产品牌。