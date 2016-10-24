2016中德制造业峰会在京隆重举行

新动力、新活法、新生态

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 10月14日，“2016中德制造业峰会”在中国人民大学逸夫会议中心隆重举行。本届论坛以“新动力、新活法、新生态”为主题，由经理人传媒、中国人民大学商学院、中国中小企业协会主办，中德智能制造联盟联合主办，江苏省邳州市人民政府、西蒙顾和管理咨询有限公司、德国联邦外贸与投资署协办，并得到了诸多合作单位的大力支持。



2016中国制造隐形冠军榜颁奖仪式

论坛上，中德政商学界领袖聚集一堂，共谋制造业发展大计，共同探讨经济大变革下制造业的突围与重生之道。工业和信息化部原副部长杨学山、中国中小企业协会常务副会长张竞强、中国人民大学商学院院长毛基业、工信部赛迪研究院工业经济研究所所长秦海林、德国工商大会北京代表处首席代表Alexandra Voss、德国联邦外贸与投资署驻华代表舒友涵、中共江苏省邳州市委书记陈静、中国标准化研究院副院长李爱仙、德国 WAGO 集团公司总经理彭可夫、西蒙顾和管理咨询有限公司 CEO 克劳斯·席勒克博士、经理人杂志社长孔婷、宁波均胜电子股份有限公司副总裁刘元、华融融德资产管理有限公司董事刘学德、中国工业 4.0 创新合作联盟中欧并购基金合伙人马海峰、中国人民大学商学院副院长宋华、中国中车股份有限公司副总裁王军、西门子中国工业自动化集团系统部总经理卫岳歌、中国科学院云计算产业技术创新与育成中心主季统凯、北京东方雨虹防水技术股份有限公司总裁刘斌、欧盟 H2020 发展计划 OASC 项目中国区首席代表路东等领导和贵宾在会上致辞或做主题演讲。现场企业界、学界及媒界数百人与会。

中国作为世界制造业大国，尽管在高铁、核电等部分领域掌握着先进的生产技术，但大部分制造行业与先进技术特别是信息技术的融合度不高，制造业内部的研发能力不强，缺乏核心关键技术。尤其随着近年来国内劳动力成本的上升、环境污染问题的恶化以及结构性产能过剩问题的爆发，使得缺乏核心技术的制造企业面临的挑战日益严峻。在此背景之下，广大制造业企业急需新的发展理论来指导实践。

2015年10月，国务院常务会议上提出了“新工业革命”的概念，并指出中国制造业与发达国家的差距，需要通过 "中国制造2025”、“互联网+”、“双创”等发展战略举措来弥补。在此之前，德国已经推出了“工业4.0战略”，并取得了卓越的成绩。为此，中德两国政府签署了《中德合作行动纲要》，希望中德两国企业能够相互取长补短，合作双赢，抢占全球制造业新的制高点。基于此，举办中德制造业论坛具有非常大的现实意义。

论坛上，《经理人》杂志发布了“2016中国制造隐形冠军榜”，并隆重举行了颁奖仪式，给入榜的隐形冠军企业代表授奖。颁奖仪式由经理人杂志社长孔婷主持。西蒙顾和管理咨询有限公司 CEO 克劳斯·席乐克博士做了题为《隐形冠军为何成德国新工业革命急先锋》的主题演讲，为大家揭开德国制造业在新工业领域取得非凡成就的重要原因。德国 WAGO 集团公司总经理彭可夫对德国的工匠精神做了解读，并对“隐形冠军”的打造提出了自己的见解。在随后的高峰对话环节，就“隐形冠军如何做强又做大”话题，中德制造业企业代表嘉宾献计献策，并在现场引起了强烈共鸣。

在智能制造转型升级的实战方面，来自制造业实战一线的中国中车股份有限公司副总裁王军、西门子中国工业自动化集团系统部总经理卫岳歌、中国科学院云计算产业技术创新与育成中心主任季统凯、北京东方雨虹防水技术股份有限公司总裁刘斌等都做了精彩纷呈的发言，获得了与会人员的好评。

在海外投资并购方面，《经理人》海外事业部总经理乔川、宁波均胜电子股份有限公司副总裁刘元、华融融德资产管理有限公司董事刘学德、中国工业 4.0 创新合作联盟中欧并购基金合伙人马海峰等分别结合自身经验做了精彩的主题演讲。

本届论坛主办方经理人传媒创立于1998年，旗下拥有国内最好的商业管理杂志《经理人》、《公司金融》杂志，以及经理人网、经理人新媒体、经理人图书等成熟媒体及出版业务。经理人传媒围绕《经理人》杂志逐步形成包括“中国 CEO 年会”“海豚会”“年度最佳 MBA / EMBA 排行榜”等在国内商界具有巨大影响力、号召力的品牌。