PV TOP 50 2016中国光伏行业最具创新力企业50强入围名单公布

上海2016年10月24日电 /美通社/ -- 2016年上半年，受“6.30” 国内光伏市场“抢装潮”的拉动，我国光伏产业延续了全面回暖的发展态势，主要光伏产品产量大幅提升，企业的产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技术水平不断进步。2016年下半年，我国市场依然保持强劲发展势头，领跑者项目、2016年项目、扶贫和分布式项目将带动光伏市场快速发展，预计全年将有望达到30GW。与此同时，中国光伏产业存在着补贴拖欠、弃光限电及企业融资尤其是上游制造企业融资难融资贵、技术创新和技术进步投入不足等不少亟待总结和改进之处。

“十三五”光伏规划要继续保持较快发展，尤其要扩大分布式规模，并重点提高转换效率、降低成本，提高全产业链竞争力，加速推动产业创新。光伏企业也只有通过创新驱动，才能通过产品差异化取得竞争优势。竞争是向前的推进器，创新是竞争的原动力。2016年中国光伏行业，谁是领头羊，谁在韬光养晦?

为鼓励光伏行业企业充分发挥积极性和创造性，增强市场竞争力，推动我国光伏产业持续创新和技术进步，由光伏产业网发起，中国智能光伏产业联盟协办，邀请行业主流媒体共同参与，联合行业协会、科研机构等共同举办的“2016中国光伏行业最具创新力企业50强”评价活动，将于2016年11月29日在上海发布“‘PV TOP 50’ 2016中国光伏行业最具创新力企业50强”企业榜单。从参评企业的基本情况、企业创新体系、创新投入、创新意识、获奖认证情况和品牌形象等进行综合评定，评选出“2016中国光伏行业十大最具创新逆变器企业”、“2016中国光伏行业十大最具创新电站EPC企业”、“2016中国光伏行业十大最具创新组件企业”、“2016中国光伏行业十大最具创新产品”、“2016中国光伏行业创新领军人物”、“2016中国光伏行业卓越服务商”、“2016中国光伏行业十大品牌影响力企业”七大奖项。

2016年11月29日在上海淳大万丽酒店举办中国光伏产业创新与发展高峰论坛，同期将举办2016中国光伏行业最具创新力企业50强榜单发布及十大颁奖典礼，届时将在各大媒体、行业协会专家、企业的见证下发布2016年度中国光伏行业最具创新力企业50强榜单及各大奖项。

2016中国光伏行业最具创新力企业50强及各单项奖入围企业名单（排序不分先后）：



榜单1



榜单2



榜单3



榜单4

“PV TOP 50”评价活动自开展以来，一直得到业内企业的积极参与和支持，2016年度最终榜单将于2016年11月29日发布，并举行颁奖典礼。活动始终坚持公开、公正、公平的评选原则，评审组委会成员来自政府、光伏行业学会、协会的专家学者。为了提高活动的透明度和规范性，评选设置了公众投票和专家评审环节，整合参选标准、提高评选奖项含金量。多家行业媒体将对此次评选进行全面报道，企业形象得到全方位提升。

目前评选活动已进入网上投票阶段，网上投票系统已于2016年10月21日正式开通，即日起，进入投票官网为您看好的企业投上一票，将有机会进入颁奖典礼现场。各大奖项最终花落谁家，由您做主！

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