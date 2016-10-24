招商信诺保险助力上海纽崔莱慈善健康跑

一千多份慈善义卖品被“秒空”

深圳2016年10月24日电 /美通社/ -- 大雨也无法阻挡上海市民的热情，10月22日早上7时，数万名市民穿着雨衣齐聚上海市中华艺术宫门前，和前奥运乒乓球冠军王励勤一起参加了一年一度的“安利纽崔莱健康慈善慢跑”。

招商银行旗下的保险公司招商信诺作为本次活动的唯一保险赞助商，为参与跑步的市民及志愿者提供意外身故和意外医疗保障。

跟往年一样，慈善依然是本届健康跑的“重头戏”，在终点站东方体育中心，包括招商信诺等22家爱心企业在嘉年华区开展了慈善义卖活动，义卖规模、义卖产品种类都远超历年。招商信诺所提供的雨伞、抱枕、衣服等实用礼品获得了市民朋友的疯抢，不到2小时，1200多份礼品系数被“秒空”。

市民完成接近6公里的跑步后即进入嘉年华区。招商信诺在嘉年华区举行了“功夫足球”、“幸福飞环”、“欢乐魔格”和“能量兑换站”等游戏，市民根据游戏成绩领取吉祥物公仔、小米手环、耐克背包、T恤、雨伞、抱枕等奖品。虽然现场不时大雨瓢泼，但市民的热情却依然高涨，在雨中排起了长队参与游戏，欢呼声、掌声起此彼伏。

招商信诺相关人士指出，“上海纽崔莱健康慈善慢跑”有非常重要的社会意义，也与招商信诺一直在履行的企业社会责任相契合。

招商信诺近年来积极探索可持续发展的健康、慈善公益模式，开展了捐建希望小学和爱心厨房、携手中国儿童少年基金会持续开展“梦想家”公益项目，捐建安康图书馆及安全体验教室等慈善项目，也关注白血病儿童、农村留守儿童的健康与成长。本次健康跑活动，是招商信诺以“健康多一分”为主题的第二届诺粉节的重头戏活动，招商信诺邀请了500名上海地区的客户和粉丝参与，用以回馈他们对公司的支持。

来自招商信诺的该人士表示：“我们将不遗余力地继续支持此类健康慈善活动，为全民的健康发展作出我们应有的企业贡献。”招商信诺是招商银行旗下的中外合资寿险公司，外资股东是健康险为优势的美国信诺，两家股东均为全球500强企业。