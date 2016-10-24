供销大集酷铺加盟暨投资控股掌合天下签约仪式举行

海口2016年10月24日电 /美通社/ -- 2016年10月24日，供销大集酷铺加盟签约仪式暨供销大集投资控股掌合天下签约仪式在海口海航大厦三楼报告厅顺利举行。海南省工商局、农业厅、商务厅、工信厅及海南省供销集团领导、供销大集经营团队、山东新合作及掌合天下领导共计200余人出席签约仪式。



签约仪式现场



供销大集总裁姜杰发言



合影

此次签约仪式的顺利举行，标志着供销大集酷铺加盟门店突破10万家，提前完成全年的酷铺拓展任务。同时，供销大集投资控股掌合天下，将极大加快供销大集O2O运营平台的搭建进程，促进线上线下业务齐头并进。

供销大集由中华全国供销合作总社与海航集团共同合作成立，注册资本金269亿元，是海南省注册资本最大的企业。供销大集以“服务三农”为宗旨，主要发展“O2O、金融、物联、生产加工”四大业务，成为大型全国性商品流通服务企业。

酷铺，作为供销大集重点打造的线下核心产品，不仅从事线上线下商品经营，更是通过金融小额贷款，服务大学生、服务农民，支持大众创业，达到精准扶贫、有效扶贫。酷铺事业启动以来，全国八大地区陆续落实酷铺拓展计划，门店遍布全国二十个省、直辖市，根植于城市和农村，服务于城乡商品流通。

供销大集网，作为供销大集重点打造的线上核心产品，此次投资控股掌合天下，旨在依托双方优势，实现平台的资源“联谊”，有效发挥5万多家供应商、60多万家商超资源，以快消品B2B经营模式，建设专业批发交易平台。

结合酷铺布点，通过掌合天下的市场网络，供销大集将充分发挥资金及资源优势，促进供销大集实体经销网、电子商务网及供应链金融等业务协同发展，以诚信合作、互利共赢为出发点，在中国供销集团和海航集团的大力支持下，借助深化供销合作社综合改革和促进农村电子商务加快发展两个政策东风，推动供销大集健康、快速、创新发展，全力打造中国城乡商品流通综合服务运营商，为中国“三农”事业作出应有贡献。