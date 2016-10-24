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巴厘岛穆丽雅酒店，穆丽雅度假村及别墅获全球50佳度假胜地荣誉

2016年10月24日 19:35 编辑： 经理人网编辑
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“第29届年度读者之选”奖项结果由《康泰纳仕旅行者》公布

全球最佳酒店、度假村、城市、岛屿、航空及邮轮

印度尼西亚巴厘岛2016年10月24日电 /美通社/ -- 近日，《康泰纳仕旅行者》(Conde Nast Traveler) 对外公布“第29届年度读者之选”奖项结果，巴厘岛穆丽雅酒店，穆丽雅度假村及别墅 (www.themulia.com/mulia-bali-zh-cn/) 以98.81的成绩当选为“全球50佳度假胜地”以及“亚洲最佳度假胜地”。

巴厘岛穆丽雅酒店，穆丽雅度假村及别墅荣获 2016年康泰纳仕旅行者“读者之选 - 全球50佳度假胜地”
巴厘岛穆丽雅酒店，穆丽雅度假村及别墅荣获 2016年康泰纳仕旅行者“读者之选 - 全球50佳度假胜地”

获奖名单由30万杂志忠实读者从7394家酒店，606座城市，500条邮轮航线，236个岛屿中评选得出。今年参与人数与去年相比增长近两倍，评选问卷平均耗时8.4分钟，从而最终评选出全球最佳的1402个旅行体验方式。

自开业以来，穆丽雅酒店，穆丽雅度假村及别墅荣获众多知名奖项。继2014年荣获《康泰纳仕旅行者》（美国）颁发的“全球海滩度假村位列首位”及“全球最佳新开业酒店之一”，2015年获“读者之选 -- 世界最佳水疗”奖项之后，2016年穆丽雅酒店，穆丽雅度假村及别墅再度获奖，被《康泰纳仕旅行者》（美国）金榜评为“全球最受喜爱的酒店和全球最受喜爱的海滩度假酒店”。

《康泰纳仕旅行者》“读者之选”奖项，是旅游行业内最具历史及最有声望的行业风向标，多年来一直以“最权威旅游榜单”的身份为人熟知。而近几年，在其主编 Pilar Guzman 的带领下，“读者之选”奖项更具特色，为富有激情的旅行者提供更多选择。

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