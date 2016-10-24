凤凰新闻客户端专业版跃居App store新闻类付费排行榜第一

北京2016年10月24日电 /美通社/ -- 凤凰新闻客户端专业版发布一周，就迅速超过今日头条、华尔街见闻、ZAKER 等应用，占领App store 付费新闻类应用排行榜榜。这一成绩再次凸显了凤凰新闻客户端在高学历、高收入、高品位用户群体中的极大凝聚力与号召力。

凤凰新闻客户端专业版的功能与 UI 与凤凰新闻客户端正式版无异，都采用了编辑精选＋人工智能混合推荐模式。用户依然可以看到凤凰卫视的海量优质内容和凤凰卫视资讯台、香港台和中文台的实时直播。



凤凰新闻客户端

不仅如此，离线看视频的功能一直以来也深受用户喜爱，特别是对于频繁出行的商务人群，用户只需在有 WiFi 的环境一键缓存，就可以将凤凰卫视装进口袋里。



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除此之外，凤凰号的成长趋势也日益迅猛，除了传统的自媒体平台模式和主笔专栏，凤凰号打造了一个新的品牌“凤凰争鸣”，并致力将“凤凰争鸣”打造成当下互联网最具有个体风范，最具人本关怀、最具意气风俗的言论平台。

在保持凤凰新闻一贯的高品质内容的基础上，致力于为用户提供纯净无广告的阅读体验。用户只需要花费1元钱，就能够享受极致的新闻阅读体验。

资讯类 App 的核心永远是内容，纵观整个资讯类平台的发展，付费阅读逐渐成为未来趋势。凤凰新闻客户端专业版一经上线，就收获众多用户的好评与支持，可见在这样一个信息爆炸的时代，用户对于优质内容的渴望仍然巨大。

凤凰新闻客户端自上线以来，就秉承了凤凰从卫视时代开始就有的媒体风格，在具有浓重的家国情怀的同时，兼备宽广的国际视野，旨在为读者提供真相和启迪思考的干货。



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通过在内容上的深耕细作，坚持有品有趣、就做不同的凤凰新闻客户端已经聚集了一批对内容有更高消耗量和更高品质追求的优质用户，他们不仅拥有较高的社会地位和收入水平，更乐于承担更多的社会责任和时代担当；他们勤奋务实，创造了极大的物质财富的同时，更是放眼诗和远方的精神贵族；他们具有良好的文化素养，充满人文关怀和悲悯之心。

正因为立场上的相似和精神上的共通，使得凤凰新闻客户端能够牢牢锁定当代最稀缺的高端用户群体，并在这些用户中享有极好的口碑。也正因为如此，凤凰新闻客户端专业版才能在刚刚上线还未大力推广的情况下，就凝聚大量高品质用户。

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